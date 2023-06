L'humoriste Christine Morency a du chien et elle le prouve avec son chien Galette

Galette est un shorkie, un croisement entre un yorkshire et un shih tzu, mais surtout, un chien de famille, partagé entre l’humoriste Christine Morency et sa mère. Galette fait leur bonheur.

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chien?

Quand j’étais ado, ma mère et moi avions adopté un chien du nom de Buffy. C’était un shih tzu noir et argenté que j’ai aimé d’amour! Il y a quatre ans et demi, Buffy avait 17 ans. Il se faisait très vieux et on a dû le laisser partir au paradis des chiens. Ç’a laissé un grand vide dans le quotidien de ma mère. Elle disait qu’elle ne voudrait jamais un autre chien que Buffy. Mais finalement, quelques semaines plus tard, tout lui manquait d’un animal. On a donc adopté Galette! Galette habite avec ma mère. C’est elle, sa vraie maîtresse... Mais c’est tout de même notre chien familial. Donc, quand je suis chez moi, je demande souvent à ma mère de venir me le porter pour que je puisse passer du temps avec lui.

2. Pourquoi le nom Galette?

Quand j’étais jeune, McDonald’s avait sorti des vidéos VHS des vieilles émissions pour enfants et on pouvait les acheter avec un repas. Parmi ces VHS-là, il y avait Fanfreluche qui racontait l’histoire du petit chaperon rouge avec son ami Pierrot. Une fois Pierrot et Fanfreluche dans le ventre du méchant loup, ils ouvraient leur panier de pique-nique et chantaient une chanson à propos d’une délicieuse galette. Cette chanson, ma mère et moi la chantions chaque fois qu’on entendait le mot «galette». C’est donc une blague entre nous, qui est devenue le nom de notre chien!

3. Êtes-vous plus «chat» ou «chien» et pourquoi?

Définitivement chien, et je le dis en criant!!! Mais je vais tout de même crier si on me donne l’occasion de flatter un bébé chat.

4. Comment décririez-vous la personnalité de votre animal?

Galette est un chien tellement affectueux! Il aime inconditionnellement tous les humains, les enfants comme les plus grands. C’est lui le plus heureux quand on a de la visite. Il est super intelligent, malgré son petit air un peu épais (Rires). Les écureuils le rendent fou. Quand il les voit, il s’époumone à japper, au plus grand malheur de la madame aigrie qui n’habite pas loin... Désolée, madame! On fait notre possible... (Rires)

5. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant votre animal.

Galette a une dentition particulière! Ses dents du bas sont très apparentes. Il était si mignon quand on l’a adopté, mais comme n’importe quel être vivant, l’adolescence l’a un peu enlaidi. Heureusement, la plupart d’entre nous s’en sortent bien une fois adultes, mais Galette, lui, il est resté comme ça. En même temps, c’est ça qui le rend si attachant!

6. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Il a un petit côté yorkshire très développé. Il adore cacher des choses ou les enterrer dans la cour, par exemple, même le partiel de ma mère qui trempe dans son verre d’eau! (Rires)

7. Quelles sont ses activités préférées?

Japper après les écureuils et gruger des os.

8. Quel est son endroit préféré?

C’est ma mère, son endroit préféré. Peu importe où elle se trouve, Galette veut l’avoir dans son champ de vision. Il accepte de se coller sur moi seulement si ma mère n’est pas loin. Au fond, c’est elle sa préférée. Mais je le comprends, car ma mère, elle est «tout» pour moi aussi!

