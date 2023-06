LAFLÈCHE, Robert



À Lévis, le 10 juin 2023, entouré de l'amour de ses êtres chers, est décédé paisiblement monsieur Robert Laflèche, époux de Claire Perreault.Outre son épouse des 53 dernières années, il laisse dans le deuil son fils Vincent (Bianca Pelletier); sa petite-fille adorée Maélie ainsi que ses soeurs Monique et Michèle (Juri Videc).Nous tenons à remercier sincèrement le personnel du Pavillon Bellevue pour son dévouement et pour tous les bons soins apportés et qui lui ont permis de franchir sa dernière étape de vie en toute dignité.La famille recevra les condoléances le samedi 8 juillet 2023 de 9h30 à 11h30 à la560, CHEMIN BORD-DU-LAC / LAKESHOREDORVAL, QC H9S 2B3514-631-1511Une célébration de vie suivra en chapelle à 11h30.