THÉORÊT BEAUCHAMP Thérèse

THÉORÊT BEAUCHAMP

À Châteauguay, le 10 juin 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Thérèse Théorêt, épouse de feu M. René Beauchamp.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Carole, Lyse, Pierre (Louise) et Michèle (Pierre), ses petites-filles Valérie, Roxane, Jessyca, Vicky et Joëlle, ses arrière-petits-fils ainsi qu'une arrière-petite-fille à venir, sa soeur Denise, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 1er juillet à compter de 13h30, suivi d'une cérémonie à 14h30, en la chapelle du complexe.