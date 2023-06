Bon matin Chuck: le noir, le blanc et toutes les nuances pour retrouver le droit chemin

Depuis Les invincibles qui l’a mis sur la map, Jean-François Rivard a le don de nous offrir des univers atypiques qui pourraient paraître champs gauches, mais qui s’avèrent accessibles et grand public.

Chaque fois, un nouveau défi s’impose : tourner en hiver pour Série noire, plonger dans les années 70 pour C’est comme ça que je t’aime puis adopter le noir et blanc avec Bon matin Chuck. Présentée d’abord à Canneséries, cette chronique sur la dépendance et le déni nous plonge dans une maison dont les pensionnaires cherchent la sobriété. Son nouveau venu ? L’animateur-vedette de l’émission matinale quotidienne. Bercés par le jazz, ces personnages apprennent à gérer leurs ego et découvrent ce qu’est la solidarité. Dans l’œil du réalisateur, ce sujet délicat a sa part de folie.

Photo fournie par Bell Media

Que pensais-tu pouvoir apporter au projet de Mathieu Cyr et Nicolas Pinson ?

À la base, ils voulaient faire une série web et m’ont montré une démo d’une scène. Ça m’a jeté par terre. D’abord, je ne savais pas ce que mon ami [Nicolas] avait vécu. Les questions de dépendances et le déni, il faut en parler. En fiction, on voit souvent des junkies dans la rue. Je ne voulais pas traiter de dépendance par la substance, mais plutôt par le combat, pas par le sevrage, mais par la façon de rester sobre. Je voulais séduire les gens avec un sujet tabou, ne pas stigmatiser, se permettre de faire des folies. Il y avait un ton qui se rapprochait beaucoup du mien. Un mélange de drame et de comédie, d’absurdité et d’émotion. Je me disais qu’on pouvait en rire avec respect.

Est-ce que tourner en noir et blanc a de l’incidence sur la direction artistique ?

Beaucoup. On a fait beaucoup de tests de couleurs pour voir comment ça sortait en noir et blanc pour que ça ne soit pas « flat ». Éclairer pour du noir et blanc c’est complètement autre chose aussi. Quand je regardais dans le moniteur, je pensais en noir et blanc. Tu ne cadres pas pareil, non plus. La maison où on a tourné m’a inspiré. On est dans des couleurs très foncées du début 2000. Je suis tombé sur une photo des Spice Girls. Il y avait du bleu foncé, du mauve, du fuchsia. La base de l’esthétisme de Chuck, ce sont les Spice Girls !

Tu utilises toujours beaucoup la musique. Quelle est son importance ?

Tout part de la musique. Sans musique, il n’y a pas de show. Ma fille avait It’s a Great Pumpkin Charlie Brown sur une application. C’était très jazzy. Puis j’ai pensé à Charlie Parker qui était héroïnomane comme plusieurs jazzmen. J’en ai parlé avec Olivier Langevin avec qui j’ai déjà collaboré. Il m’a fait une track de piano puis plusieurs pièces. C’est devenu un mini EP que j’écoutais dans mon char. Je braillais tellement c’était beau. Ce feeling m’a aidé à réaliser et au montage.

Tu ramènes à l’écran Danielle Ouimet, Yves Corbeil. Ton protagoniste, Nicolas Pinson, porte la série sans être très connu. As-tu eu carte blanche pour le casting ?

On m’a toujours laissé beaucoup de liberté pour le casting. La base, c’est de bien choisir son monde. Les invincibles étaient quatre amis pas trop connus. J’aime aussi les contre-emplois. Je pense que je vois des choses que d’autres ne voient pas. Martin Drainville dans Série noire ou René-Richard Cyr en caïd [C’est comme ça que je t’aime] par exemple. Je suis très instinctif. Chantal Fontaine m’a déjà dit que j’avais fait sortir le clown en elle. J’ai aussi besoin de gens que j’ai du plaisir à côtoyer. Ça devient une famille. Nico est excellent. Certains ont puisé dans leur vécu. Ils ont créé des personnages.

Est-ce plus facile de réaliser quelque chose que tu as écrit ?

J’écris en fonction de ce que je suis capable de faire. Et je me donne des défis. Le noir et blanc est venu rapidement et de façon instinctive. Il apporte des nuances entre le drame et la comédie. Ça aurait pu freiner la diffusion parce que c’est associé souvent à quelque chose de vieillot, mais pour moi c’est très actuel. Ça fait ressortir le skin tone, ça va plus directement dans les yeux des personnages. Sachant que ça ne se fait pas, ça nous permettait d’attirer l’attention et de nous distinguer dans le paysage télévisuel qui nous sollicite de toute part.

Bon matin Chuck (ou l’art de réduire les méfaits) est disponible sur Crave – un épisode s’ajoute chaque semaine.