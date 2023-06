Ces 7 restaurants cuisinent des ingrédients «hyperlocaux» et les résultats sont délicieux

Les derniers jours du printemps – et l’avènement des légumes primeurs de l’année au marché – m’ont inspiré à parler de restaurants dans la province où l’approvisionnement local fait littéralement partie de l’ADN de l’endroit.

J’insiste notamment sur le fait que de plus en plus de restaurants indépendants, ouverts bien souvent par de jeunes chefs de la « nouvelle » génération, se font porte-parole de la consommation locale. Une tendance qui est belle à voir !

Voici quelques restaurants servant fièrement les produits du Québec (et parfois même de leur région respective), et ce, 12 mois par année.

Alentours

Photo fournie par le restaurant Alentours

Ce restaurant, situé dans la basse-ville de Québec, se donne comme mission d’intégrer uniquement des ingrédients provenant de moins de 150 km du pied de la porte, excepté pour trois produits : le sel, la levure et le lait, ceux-ci venant de l’est du Canada. L’unique menu dégustation servi à tous les convives permet au chef de le moduler semaine après semaine, selon les désirs de la nature. Je suis persuadé que le chef, grâce à son savoir-faire appris dans de grands restaurants, saura vous surprendre à quelques reprises.

restaurantalentours.com

715 rue Saint-Bernard, Québec

O’Thym

Photo fournie par le restaurant O’Thym

Le bonheur de s’attabler au restaurant O’Thym va bien au-delà du fait que l’on peut apporter sa propre bouteille de vin ; on aime encore plus le fait de déguster des plats différents à chaque visite, faisant ainsi honneur aux légumes et aux viandes de nombreux maraîchers et éleveurs locaux avec qui le chef fait affaire. La satisfaction de croquer dans les premières têtes de violon printanières, les imparfaites tomates ancestrales gorgées de soleil, les chanterelles leurrant l’automne, les betteraves qui réconfortent lorsque nous en avons besoin... Sans oublier le canard, le bœuf, la volaille et le flétan, tous de petits éleveurs et de pêcheurs du Québec. De quoi régaler autant notre panse que notre conscience !

othym.com

1112 boulevard de Maisonneuve Est

Maison Boire

Photo fournie par le Restaurant Maison Boire

Ce restaurant « en route vers l’autosuffisance », peut-on lire d’entrée de jeu sur leur site web, est très révélateur et met un point d’honneur sur les ambitions de cette équipe qui a soif de révolution. En début d’année, le démarrage officiel de leur propre ferme d’une trentaine d’hectares leur a permis de concentrer les activités sur une même terre : élevage d’animaux, jardins en permaculture, érablière, apiculture, en ajoutant même la poterie, l’ébénisterie et l’herboristerie. Maison Boire est ouvert du jeudi au samedi, pour le diner et le souper, en plus d’être à la tête d’un marché d’été ouvert au public à partir de la fin juin.

maisonboire.com

13 rue Court, Granby

L’Épicurieux

Photo fournie par le Restaurant L'epicurieux

La jeune (mais chevronnée) équipe derrière ce bijou de Val-David mérite que tous s’y attablent le temps d’une soirée. Un moment sans contredit gourmand vous attendra, mettant à l’affiche moult ingrédients du florissant terroir de la région. Le menu, évoluant chaque semaine au gré des saisons, vous surprendra autant qu’il vous plaira, avec des préparations et combinaisons parfois audacieuses, mais toujours très assumées et réussies. On prolonge la découverte en optant pour l’accord vins, tout aussi attrayant.

restolepicurieux.com

2270 rue de l’Église, Val-David

Épi – buvette de quartier

Photo fournie par Épi buvette de quartier

C’est en plein cœur du quartier historique du Vieux-Trois-Rivières que l’on peut apprécier la cuisine très personnelle du chef Simon Lemire. Prônant une pratique « locavore » depuis le jour 1, il met ainsi de l’avant plusieurs fermes et artisans producteurs de la région. Été comme hiver, légumes frais, en conserves ou en fermentation prend chacun le relais à travers des créations pas toujours communes, mais curieusement délicieuses. On aime l’ambiance décontractée et inclusive de L’Épi : s’il y a une ouverture d’esprit, jeunes et moins jeunes adoreront l’expérience.

epibuvette.ca

119 rue Radisson, Trois-Rivières

Restaurant de l’ITHQ

Photo fournie par le Restaurant ITHQ

Je suis d’avis avec vous que lorsque vient le temps de sélectionner un restaurant où passer une agréable soirée en couple ou entre amis, le restaurant de l’école hôtelière Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec ne vient pas automatiquement en tête. Mais si on recherche une ambiance calme et posée, un service qui respecte les règles de l’art et une cuisine constamment en évolution mettant de l’avant le terroir québécois, le restaurant de l’ITHQ peut s’avérer être un excellent choix. C’est également l’occasion de voir à l’œuvre la relève en salle et en sommellerie, ainsi que de déguster la cuisine dirigée par la cheffe Karine Beauchamp. Il peut aussi être très intéressant de jeter un œil à la programmation du restaurant, puisque selon le moment de l’année, le menu est modulé en fonction des programmes pédagogiques ; et donc, être préparé par des finissants de l’école.

ithq.qc.ca/restaurants/restaurant-de-lithq/

3535 rue Saint-Denis, Montréal

Restaurant Tanière3

Photo fournie par le Restaurant Tanière3

D’emblée, je vous avertis, ce restaurant est pour grande occasion uniquement. Le concept « de la ferme à la table » est poussé à un tel point que ni le citron ni même le poivre ne franchissent les portes des voûtes. Un laboratoire sur la recherche-développement, ainsi qu’une équipe assignée permet la création de nouvelles saveurs grâce à des techniques modernes de fermentation et de cuisson (par exemple, répliquer les saveurs du chocolat avec du topinambour !). L’expérience multisensorielle de la Tanière3 plaira aux plus grands épicuriens.nes du Québec. C’est possiblement (et à mon avis), le meilleur restaurant au Québec !

taniere3.com

36 1⁄2 rue Saint-Pierre, Québec

►Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com.