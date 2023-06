Chinoiseries cubaines

Il semble bien que le sentiment antichinois ne connaisse pas de frontières ni d’époque. Au Canada, durant une bonne partie du 20e siècle, ils ont été stigmatisés et ont fait l’objet de lois discriminatoires. Dans mon jeune temps, à Montréal, les quelques Chinois que l’on côtoyait faisaient l’objet de toutes sortes de rumeurs plus ou moins dégradantes. Il s’est même trouvé un journaliste de gauche, collaborateur au quotidien non moins de gauche Le Devoir, pour affirmer que les Chinois avaient quelque chose dans leur ADN qui les poussait au crime et à la violence. Cela frisait le racisme, mais on a laissé passer.

Depuis quelques mois, la Chambre des Communes à Ottawa s’enlise dans des débats stériles sur l’ingérence de la Chine dans les processus électoraux. On ne sait plus quoi inventer pour perpétuer le débat et pour ne pas parler des « vraies affaires ». Même le Bloc québécois se prête à ce spectacle dégradant, par opportunisme politique, entonnant le refrain de la grosse droite conservatrice. Quelle déception ! Il faut croire que cela doit rapporter en terme de popularité et de votes, en cas d’élections générales dans les prochains mois. Le racisme ne niche pas toujours où l’on voudrait qu’il se trouve pour se donner bonne conscience.

Il n’y a pas si longtemps, dans les années soixante, le père du premier ministre actuel, Pierre Elliot Trudeau, avait expulsé un diplomate français, Philippe Rossillon, en l’accusant d’espionnage. En fait, Rossillon, vieux gaulliste, sympathisait avec le mouvement indépendantiste et cela ne plaisait guère aux dirigeants canadiens. L’accusation d’espionnage et d’ingérence est toujours pratique lorsqu’on veut camoufler sa propre torpeur.

Justement, parlant d’élections, les États-Unis étant en année pré-électorale, le thème de l’ingérence chinoise revient avec force, même s’il couve depuis longtemps, comme une braise qui ne veut jamais s’éteindre, parce que des vents de gauche ou de droite l’attisent à qui mieux mieux.

La dernière invention en ligne à propos de Cuba — souvenez-vous des soi-disant attaques aux infrasons, démenties plusieurs années plus tard, mais le mal était fait ; souvenez-vous aussi des récents ballons chinois qui flottaient au-dessus de nos têtes pour espionner nos faits et gestes —, c’est que la Chine serait en train d’installer une base militaire à Cuba afin d’espionner son grand rival, les États-Unis, à quatre-vingt-dix milles des côtes cubaines. Ce faisant, on passe sous silence cette base militaire des États-Unis installée sur le propre territoire cubain, à Guantanamo, depuis plus de cent ans, sans le consentement des autorités cubaines actuelles.

C’est le Wall Street Journal qui aurait lancé la nouvelle et les réseaux sociaux ont pris le relais. Un fonctionnaire de la Maison Blanche, sous le couvert de l’anonymat, aurait même affirmé au WSJ que cette base d’espionnage existerait avant l’arrivée au pouvoir de Joe Biden. Washington n’a pas démenti fermement la chose, affirmant plutôt que c’était « inexact », tandis que le gouvernement cubain, par la voix de son ministre des Relations extérieures, a aussitôt démenti qu’il existerait des discussions entre la Chine et Cuba sur l’installation d’une base d’espionnage en sol cubain.

Pourquoi taper encore sur les mêmes clous : Cuba et la Chine ? D’une part parce les États-Unis sont en année pré-électorale et il est toujours bon de miser sur un sentiment patriotique aux États-Unis. Nous allons vous protéger contre les méchants Chinois — hier c’était les méchants Russes qui étaient accusés de s’immiscer dans le processus électoral — et leurs alliés cubains qui sont dans nos parages et qui veulent nous espionner de surcroit. Deuxièmement, parce que la Chine actuellement se rapproche de l’Amérique latine par toutes sortes de traités et d’ententes économiques et commerciales, tassant allégrement le vieux mononcle étatsunien. Cela ne lui plaît pas, à l’oncle Sam, de se faire doubler dans sa propre arrière-cour par son premier concurrent.

Puis la droite anticubaine de Miami s’assure ainsi qu’il n’y aura pas de rapprochement avec le méchant gouvernement socialiste cubain. Cuba va demeurer dans la liste des pays qui encouragent le terrorisme et les 243 mesures spéciales adoptées par Trump avant son départ de la Maison Blanche vont demeurer en place jusqu’aux prochaines élections. Qui va se souvenir que Joe Biden avait promis de les supprimer, ces mesures ? Sûrement le peuple cubain qui en pâtit énormément. Tant de rêves brisés !

Le temps des mangues

C’est le temps des mangues à Cuba. Ici, on n’importe guère de fruits, de temps en temps des pommes et des raisins du Chili, mais, en règle générale, on consomme au gré des saisons. Aujourd’hui, ce sont les mangues juteuses, de toutes les grosseurs et couleurs : rouge, vert, jaune, qui remplissent les étals des marchés publics. Et les premiers avocats ont commencé à faire leur apparition. On salive.