RICHARD, Jacques



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jacques Richard, survenu le 29 mai 2023, à l'âge de 76 ans. Il était l'époux de madame Lise Pelletier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michaël et Simon (Marie-Josée), son petit-fils Zak ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 22 juin 2023, de 16h à 18h, à laUne cérémonie sera célébrée à 18h, en la chapelle de la résidence funéraire. Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct ou en rediffusion la célébration via le