L'acteur Jean Leclerc vend sa résidence ancestrale de Saint-Césaire pour 1,7 million $

Tous les jours, des centaines de propriétés changent de mains au Québec, la plupart sans qu’on puisse en connaître les fins détails. C’était avant qu’on ne s’y intéresse... Voici les dernières transactions qui ont retenu notre attention.

Jean Leclerc vend sa résidence de Saint-Césaire

L’acteur et homme de théâtre québécois Jean Leclerc, connu tant ici qu'aux États-Unis pour ses rôles sur Broadway et dans la télésérie américaine All My Children, vient de vendre sa résidence ancestrale de Saint-Césaire, en Montérégie.

La demeure, construite sur le site d'un ancien moulin construit en 1829, repose sur un terrain zoné agricole de quelque 100 000 pi2, traversé par la rivière à la Barbue. Outre le moulin, aujourd'hui intégré à la résidence, la propriété comprend une grange, un pavillon d’été, une résidence secondaire ainsi qu'une piscine creusée.

En raison de son intérêt patrimonial évident, le domaine habité par M. Leclerc depuis 1976 a été désigné monument historique par la Ville de Saint-Césaire en 2009.

La propriété a été vendue pour la somme de 1 750 000$ à un couple formé d’une psychothérapeute et d’un neurologue, exerçant aux États-Unis. Au dernier rôle d'évaluation, sa valeur avait été estimée à 530 100$. Des droits de mutation de 24 593$, payables à la municipalité, s’ajoutent au prix de vente.

De Gaspé Beaubien vend pour 8,5M$

François de Gaspé Beaubien, le fils cadet de la famille associée à l’ex-groupe de presse Télémédia, a vendu sa propriété du Domaine Sugar Hill, à Lac-Brome en Estrie, pour 8,5M$.

La vente de cette propriété de luxe, construite sur un terrain de 7,5 acres, a été signée devant notaire le 18 mai dernier, à Westmount. Elle a été vendue à un banquier de carrière, établi en Suisse. Des droits de mutation de 242 093$ s’ajoutent au prix de vente.

Le Domaine Sugar Hill regroupe une douzaine de résidences sur un territoire partagé d’une superficie de 125 acres, dont 20% (25 acres) est composé d'un parc, de sentiers et d’infrastructures de loisir d’usage commun.

M. de Gaspé Beaubien se présente sur LinkedIn comme président exécutif de Hivestack, une plateforme de publicité numérique, et comme président du conseil d'Aqua Action. Il a aussi dirigé Zoom Media, Ayuda Media Systems et Télémédia Communications.

Le président des autobus Girardin vend à Saint-Hilaire

Le président du Groupe Girardin Blue Bird, Dave Girardin, et sa conjointe Marie-Eve Savard, une gestionnaire de portefeuilles, viennent de vendre leur résidence de Mont-Saint-Hilaire pour la somme de 2 575 000$.

La vente a été faite à un couple d’entrepreneurs retraités, tous deux cofondateurs d’une entreprise d’importation et de distribution de fromages fins et de spécialité en provenance d’Europe.

Au dernier rôle d’évaluation, la valeur de cet immeuble a été établie à 1 509 200$, soit 20,1% de plus que trois ans plus tôt. Les droits de mutation associés à cette vente s’élèvent à 68 093$.

Un pharmacien vend à Magog

Le pharmacien Marc Airoldi vient de vendre sa propriété du chemin Georgeville, à Magog, à un couple marié de Candiac pour la somme de 1 997 000$.

En plus de l’usage de la demeure, la vente comprend le droit du vendeur dans le bail émis par le ministère de l’Environnement, concernant un lot de grève et en eaux profondes faisant partie du lot du lac Memphrémagog.

Au dernier rôle d’évaluation, la valeur de cet immeuble a été établie à 1 186 300$, soit 55,93% de plus que trois ans plus tôt. Des droits de mutation de 45 036$ s’ajoutent à la transaction.

D’autres transactions d’importance en vrac:

1762, route 125, en direction nord, Saint-Donat-de-Montcalm, prix: 2 050 000$

4015, rue Thibaudeau, Shawinigan, prix: 1 200 000$

103, avenue Perreault, Val-d’Or, prix: 81 200$

