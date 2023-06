De partisan du Canadien à propriétaire des Sénateurs

La majorité des gens d’affaires qui rêvent de posséder une équipe sportive ont fait fortune dans un domaine qui n’a aucun lien avec le sport. Le futur propriétaire des Sénateurs d’Ottawa, Michael Andlauer, fait partie de cette catégorie. Portrait d’un Français d’origine et d’un ex-Montréalais qui a grandi en admirant le Canadien des belles années et Guy Lafleur.

J’ai rencontré Michael Andlauer pour la première fois en mai 2007, alors qu’il était propriétaire des Bulldogs de Hamilton, club école du Canadien à l’époque. Cette saison-là, les Bulldogs avaient connu des hauts et des bas en saison régulière en terminant au troisième rang dans la division nord et au 11e échelon du classement général de la Ligue américaine avec 95 points.

L’entraîneur Don Lever dirigeait plusieurs joueurs qui ont ensuite poursuivi leur chemin avec le Canadien et d’autres formations de la Ligue nationale. On retrouvait notamment Maxim Lapierre, Ryan O’Byrne, Jean-Philippe Côté, Kyle Chipchura, Mikhail Grabovski, sans oublier les indomptables frères Kostitsyn.

Mais en séries, un jeune gardien fraîchement émoulu des rangs juniors du nom de Carey Price fit des prodiges pour mener les Bulldogs à la conquête de la coupe Calder.

Redonner à la communauté

Si les Bulldogs firent bien sur la glace ce printemps-là, c’était autre chose aux guichets. C’est qu’à Hamilton, les amateurs de hockey ne vibraient pas bleu-blanc-rouge. La filiale du Tricolore se trouvait dans le fief des Maple Leafs de Toronto, la Ville reine étant située à moins de 70 kilomètres de là.

Les Bulldogs évoluaient au Copps Coliseum, un vaste amphithéâtre contenant plus de 17 000 sièges inauguré en 1985 avec le but d’y amener une concession de la LNH. Des grandes draperies noires cachaient les gradins supérieurs pour donner un cachet plus intime à l’enceinte.

Le nombre de sièges disponibles s’élèvait à 8 900, mais encore là, c’était largement supérieur aux foules que les Bulldogs arrivaient à attirer. Les assistances oscillaient entre 2 000 et 3 000 spectateurs seulement.

Mais pour Andlauer, c’étati néanmoins une occasion de redonner à la communauté. Son profil d’entrepreneur en faisait un bonhomme connu et respecté dans la région, ce qui est toujours le cas.

En 1991, il fonda une compagnie de transport routier connue aujourd’hui sous la raison sociale ATS Healthcare. Son entreprise se spécialise dans la distribution de produits pharmaceutiques. Elle a procédé entre autres à la distribution du vaccin de la COVID-19 dans plusieurs régions du Canada.

Les actions de la société valent plus de 44 $ sur le marché boursier, la fortune d’Andlauer étant évaluée à 1,1 milliard.

Pas trop mal pour un autodidacte.

Parcours inspirant

Son parcours ressemble à ceux de quantité de gens d’affaires qui ont réussi en partant de rien. Andlauer n’est pas allé à l’université longtemps. Il a abandonné ses études en administration des affaires à l’Université York pour se trouver du travail. Il devint rapidement directeur des opérations de la flotte de camions de livraison des frites congelées McCain.

Ses succès ne lui ont pas monté à la tête. Il afffiche une belle simplicité. Il est sympathique et accessible, mais il ne recherche pas les réflecteurs

Marié et père de trois enfants, sa vie familiale occupe une place importance dans sa vie.

Né à Toulouse, dans les Pyrénées, Andlauer, dont le nom est d’origine alsacienne, avait deux ans quand sa famille traversa l’Atlantique en 1968 pour s’installer dans le quartier montréalais de Notre-Dame-de-Grâce. Dans les années qui suivirent, il fit connaissance avec le Canadien et s’initia au hockey.

En 1976, la famille déménagea en Ontario, mais Andlauer demeura fidèle à son équipe de prédilection. Lorsque sa mère lui fit cadeau d’un chandail du Canadien, il inscrivit le numéro 10 dans le dos avec du ruban gommé. Comme les jeunes de son âge, il était Guy Lafleur.

Lors de l’encan des souvenirs du Forum, en 1996, Andlauer se porta acquéreur d’un filet et de la bannière commémorative de la 13e conquête de la coupe Stanley du Canadien, en 1964-1965. Cette pièce de collection occupe une place de choix dans la salle de télévision de la résidence familiale.

C’est en 2009 qu’il devint actionnaire minoritaire du Canadien quand le groupe ayant Geoff Molson à sa tête achèta l’équipe de l’Américain George Gillett. Ses parts estimés à près de 20% selon certaines sources devraient lui rapporter un joli magot considérant la valeur du Canadien qui est évaluée à 1,2 G $

Encore des choses à ficeler

Andlauer caresse de grandes ambitions pour les Sénateurs. Il entend mener à bon port le projet de construction d’un nouveau domicile pour l’équipe sur les plaines Le Breton.

Son groupe d’investisseurs comprend Paul Maholtra, fondateur de la société de développement immobilier Claridge Homes dont le siège social se situe à Ottawa; Jeff York, ancien chef de direction de la chaîne de magasins alimentaires Farm Boy ainsi que Paul et Michel Paletta, copropriétaires d’Alinea Group, qui fait aussi dans le développement immobilier dans la région de Burlington en Ontario, là où réside Andlauer.

Les deux filles du défunt Eugene Melnyk conservent de leur côté 10% des parts des Sénateurs.

Cependant, il ne faut pas s’attendre à ce que la vente soit entérinée par les gouverneurs de la LNH lors de leur prochaine assemblée prévue pour jeudi prochain. Le dossier n’étant pas encore ficelé, les propriétaires seront appelés à voter plus tard dans l’été.

Cela donnera le temps à Andlauer de voir comment il entreposera ses souvenirs du Canadien.