Des potes et fiers de l’être

De semaine en semaine, la guerre en Ukraine confirme au moins une chose : les autocrates de ce monde ne sont pas des cœurs sensibles. Pas d’états d’âme devant le bombardement d’immeubles résidentiels, la destruction d’un barrage inondant des villages entiers ou l’exil de plus de six millions d’Ukrainiens. Tous se retrouvent, en fait, plus unis que jamais.

Vladimir Poutine est un rassembleur. Sa guerre d’invasion de l’Ukraine offre aux dictateurs de tout poil de nouvelles opportunités de coopération. Il est aussi parvenu, avec les réseaux qu’il a cultivés, à contrecarrer les tentatives occidentales d’isoler le Kremlin et d’affamer sa machine de guerre.

Hier, au cours du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le président russe s’est réjoui que les premières livraisons d’armes nucléaires tactiques à la Biélorussie aient été complétées, et ce, trois mois à peine après avoir affolé l’Europe avec la menace d’une expansion terrifiante du conflit ukrainien.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko est à la botte du chef du Kremlin – son « frère aîné », comme il l’a surnommé lors d’une visite à Minsk en décembre dernier – depuis une vague de manifestations prodémocratie en 2020 que Loukachenko a brisée avec un fort soutien de Poutine.

MAIN DANS LA MAIN

En début de semaine, c’est le tyran de Pyongyang, Kim Jong-un, qui, entre deux tirs d’essai de missiles balistiques, a appelé à une « coopération stratégique plus étroite » avec Moscou.

Non seulement le leader nord-coréen a-t-il promis « un soutien et une solidarité sans réserve » à la Russie dans sa guerre en Ukraine, mais il a souhaité le faire « en tenant fermement la main du président russe » dans l’objectif de construire « un pays puissant ».

Diplomatiquement, le Kremlin peut compter sur le support éprouvé du Nicaragua de Daniel Ortega dont les violations flagrantes des droits de la personne se sont faites en tandem d’un partenariat toujours croissant avec la Russie. Moscou s’est également assuré la collaboration de Damas, le président syrien Bachar el-Assad ne devant son maintien au pouvoir qu’à l’aide militaire russe et iranienne pour écraser le mouvement de contestation né du « Printemps arabe ».

L’AIDE DE L’UN VIA L’AUTRE

Justement, parlant de l’Iran, elle ne se gêne pas dans sa contribution à l’effort de guerre russe en Ukraine. Les drones iraniens jouent un rôle quotidien dans les attaques contre les civils ukrainiens.

Ce que des chercheurs occidentaux ont toutefois constaté en examinant un drone iranien abattu plus tôt ce printemps, c’est qu’il avait été construit à partir de pièces récemment fabriquées en Chine.

Xi Jinping a beau prétendre qu’il ne veut pas être matériellement engagé dans ce conflit, il laisse d’autres dans son immense pays agir autrement.

En fait, les visages à deux faces ne manquent pas. Les sheiks des Émirats arabes unis, par exemple, ferment les yeux sur les transactions financières louches, permettant ainsi à des milliards de dollars d’affluer vers le Kremlin. Les mercenaires russes de Wagner viennent y transiger l’or du Soudan et les diamants de la République centrafricaine, récoltés en échange d’un soutien brutal aux autorités locales.

On a beau espérer le contraire, son agression de l’Ukraine n’a pas isolé Vladimir Poutine, c’est évident.

Ces autocrates dans l’orbite de Vladimir Poutine

Vladimir Poutine

Photo AFP

Russie

Au pouvoir depuis 2000

Bachar el-Assad

Photo AFP

Syrie

Au pouvoir depuis 2000

Kim Jong-un

Photo AFP

Corée du Nord

Au pouvoir depuis 2012

Alexander Loukachenko

Photo AFP

Bélarus

Au pouvoir depuis 1994

Xi Jinping

Photo AFP

Chine

Au pouvoir depuis 2012

Ali Khamenei

Photo AFP

Iran

Au pouvoir depuis 1989

Daniel Ortega

Photo AFP