Des trophées et des belles prises

Mère Nature vit présentement des moments fort difficiles, tout comme de très nombreux citoyens, incluant aubergistes de la forêt et autres intervenants en lien avec le monde du plein air.

La détresse est palpable et l’accès à un nombre astronomique de sites est toujours interdit. On le sait, de nombreux Québécois ont perdu leurs biens, et certains y ont même laissé une partie de leur santé.

La faune marine et terrestre, ainsi que la flore en voient aussi de toutes les couleurs. Du côté des animaux, il suffit de penser aux femelles qui viennent de mettre bas et à leur progéniture encore toute fragile qui doit peiner à suivre leur mère. Espérons vivement que tout rentre dans l’ordre pour tout un chacun, le plus rapidement possible.

En attendant

Sur un autre ton plus joyeux, ça fait maintenant 15 ans et quelques jours que j’ai le plaisir et l’honneur de vous parler de chasse et de pêche dans ma chronique hebdomadaire. Pour vous changer les idées, j’ai pensé vous présenter de belles captures qui ont été déjouées au fil des temps lors de mes divers reportages. Merci à vous tous de partager mes passions.

Photo fournie par Patrick Campeau

2008 : J’avais interviewé le réputé guide de pêche au maskinongé Mike Lazarus. On le voit sur ce cliché avec un gigantesque musky de 22,5 kilos (49,8 lb).

Photo fournie par Patrick Campeau

2020 : Maxime Lapi Gilbert nous expliquait les rudiments de base de la technique du drop shot pour déjouer les achigans à petite bouche.

Photo fournie par Patrick Campeau

2013 : Au cours d’une excursion au Club Chambeaux, Tomas Machan avait remporté les honneurs pour la plus grosse ouananiche, avec un saumon d’eau douce de 5,45 kg (12 lb).

Photo fournie par Patrick Campeau

2018 : Diane Couture, la conjointe du guide Pierre Leblanc, Manon Morse et Francine Corbeil étaient heureuses, mais épuisées après avoir combattu ces gros saumons chinook du lac Ontario.

Photo fournie par Patrick Campeau

2014 : Jocelyn Lapierre et Billy Coulombe posent fièrement avec des mouchetées records de 3,72 et 2,71 kg (8,2 et 5,97 lb) de la pourvoirie Mirage Aventure. Il s’agit du plus gros omble de fontaine que j’ai vu de mes propres yeux.

Photo fournie par Patrick Campeau

2019 : Avec Serge Fluet, dans la contrée de l’abondance qu’est le lac Mistassini, nous avons fait une pêche mémorable de dorés et de brochets à la pourvoirie Aigle pêcheur, aussi connue sous le nom de Osprey Camp.

Photo fournie par Patrick Campeau

2015 : Sylvie Jeannotte, guidée par Luc Brunet, a eu toute une surprise quand ce mastodonte de 140 cm, avec un imposant tour de bedaine de 75 cm, s’est rué sur son offrande.

Photo fournie par Patrick Campeau

2021 : Vincent Lauzon, son fils François et son petit fils Mathéo, lors d’une expédition au barrage LG3. Plusieurs grosses ogresses ont mordu, dont ces deux belles grises de plus de 5,5 kg (12 lb).

Photo fournie par Patrick Campeau

2009 : Les frères Philippe et Louis-François Asselin avaient intercepté cet imposant brochet à la pourvoirie Kanawata. Ils sont accompagnés du propriétaire Mario Venne.

Photo fournie par Patrick Campeau

2011 : Lors d’une visite à la pourvoirie Plummer’s Arctic Lodges dans les Territoires du Nord-Ouest, j’ai réussi à immobiliser, puis à gracier cet énorme touladi de plus de 20 kg (44 lb).

Photo fournie par Patrick Campeau

2016 : Lors d’une activité pour amasser des fonds pour la fondation Charles-Bruneau, j’avais pêché avec le sympathique chef d’antenne des bulletins de nouvelles du réseau TVA, Pierre Bruneau.

Photo fournie par Patrick Campeau

2022 : Ces joyeux lurons exhibent les ombles chevaliers qu’ils ont attrapés lors d’un avant-midi dans le bassin de l’estuaire de la rivière aux Feuilles, chez le pourvoyeur Johnny et Billy Cain.

Photo fournie par Patrick Campeau

2010 : Grâce aux conseils du guide Denis Laurin, j’ai capturé cette belle mouchetée de plus de 2,2 kg (4,85 lb) dans les eaux de la rivière Manitou, à la pourvoirie Mabec.

Photo fournie par Patrick Campeau

2012 : Cette truite grise de 9 kg (20 lb) du réservoir Caniapiscau, à la pourvoirie Explo Sylva, a fait arquer la canne de Pierre Lepage dans tous les sens avant de s’avouer vaincue.

Photo fournie par Patrick Campeau

2017 : Capturés par Michel Leduc lors d’un reportage au lac Saint-Pierre, ces deux achigans à grande bouche ressemblent à des ballons de football.

Photo fournie par Patrick Campeau

2023 : Après avoir percé nos trous, Jean Durand a descendu une cuillère, puis à la troisième remontée, ce brochet de plus de 5 kg s’est élancé la gueule grande ouverte sur son offrande.