«Élémentaire»: sept ans de travail pour ce nouveau Pixar

Pour Élémentaire, l’équipe d’animateurs du réalisateur Peter Sohn, connu pour Le bon dinosaure, a inventé de nouvelles techniques d’animation.

«Les personnages étaient tellement compliqués à faire! Il n’y avait pas de feuille de route chez Pixar pour des personnages comme ceux-là. Nous sommes habitués à faire des jouets ou des voitures en métal. Créer des personnages qui ne sont constitués que d’effets visuels était entièrement nouveau pour le studio», a expliqué Peter Sohn lors de la conférence de presse de présentation du long métrage Élémentaire, à laquelle l’Agence QMI a participé.

Car Élémentaire se déroule dans la ville d’Element City, peuplée de personnages faisant partie des quatre éléments – le feu, l’air, l’eau et la terre. Le scénario se concentre sur l’histoire d’amour de Ember (voix de Leah Lewis en version originale), une jeune femme «feu», et de Wade (voix de Mamoudou Athie), un jeune homme «eau».

Photo fournie par Disney/Pixar

«J’ai fait énormément de croquis, a détaillé le réalisateur qui a planché durant sept ans sur le projet. [...] Il a fallu beaucoup de travailleurs pour construire cette feuille de route. Des centaines d’artistes ont travaillé sur le projet de manière à créer des images qui transmettent de l’émotion avant même de les animer.»

«Le processus a été long et s’est fait par étapes. J’ai travaillé mes idées au fur et à mesure, en débutant par la plus simple comme, par exemple, de définir la manière dont nous considérons le feu – la flamme, l’étincelle – et l’eau – le flot notamment. J’ai ensuite élaboré en ajoutant des touches plus personnelles.»

Donner vie...

Pour incarner Ember, Peter Sohn a choisi Leah Lewis, une actrice et chanteuse connue pour ses rôles dans la série Nancy Drew. Et c’est Mamoudou Athie, vu dans Monde jurassique: la domination, qui assure la voix de Wade.

«Je cherche toujours des acteurs capables de conduire leur personnage bien plus loin que ce que j’avais imaginé», a-t-il souligné. Et c’est sans compter les points communs des comédiens avec leurs alter ego animés.

AFP / VALERIE MACON

«Ember ressemble à ce que j’étais il y a quelques années, a dit Leah Lewis. Elle est un peu sur la défensive, elle a peur d’aller à la découverte des autres éléments. Elle est également loyale envers sa famille. De plus, elle possède un côté explosif que j’ai également eu plus jeune, même si je ne me mets pas en colère autant qu’elle.»

Pour Mamoudou Athie, dont le père a obtenu le statut de réfugié politique aux États-Unis lorsqu’il avait six mois, «j’ai apprécié chaque aspect du processus d’enregistrement et de doublage. Ce film possède une ouverture d’esprit et une humanité très émouvantes.»

AFP / VALERIE MACON

«Tout le film parle de connexions entre les personnes. Et si Élémentaire inspire à un cinéphile de dialoguer et de partir à la découverte de l’autre, ce sera génial. Vous savez, l’empathie ne peut exister sans un peu de courage. Essayer d’établir un lien avec l’autre, ce petit geste de bravoure est extraordinaire», a conclu Peter Sohn.

Élémentaire est en salle depuis le 16 juin.