En pleine nature à l’île Bizard

Bordé par des résidences cossues et par un terrain de golf, le parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard étonne par son marais traversé d’une longue passerelle, ses sentiers en forêt et ses aires de pique-nique près du lac des Deux Montagnes.

Géré par la Ville de Montréal, le site n’est pourtant pas un parc urbain. On est vraiment en pleine nature.

Du marais à la forêt

En partance de l’entrée sur le chemin Bord-du-Lac, un sentier en poussière de roche mène à la nouvelle passerelle de 500 mètres. C’est à 15 minutes de marche ou à quelques coups de pédales en vélo.

Il s’agit d’une des plus longues passerelles au Québec traversant un marais. Le milieu grouille de vie. Avec un peu de chance et en observant bien, on voit des canards, des hérons ou même des tortues.

Libre à vous de retourner ou de poursuivre en forêt. La passerelle rejoint un sentier traversant une cédrière odorante puis pénétrant dans une érablière à hêtres. Des sentiers en boucle s’y faufilent.

Puisqu’il peut y avoir des moustiques dans cette forêt pour une partie de l’été, il y a lieu de se protéger en conséquence. Par contre, à vélo, on roule sans être incommodé.

Côté lac

De retour vers l’entrée du parc, de l’autre côté du chemin Bord-de-Lac, on découvre le secteur de la Pointe-aux-Carrières, la pointe s’avançant dans le lac des Deux Montagnes.

Le site se prête bien à un pique-nique. Une toute petite plage se trouve dans une baie, près d’un boisé.

Un sentier court aux abords escarpés passe sous les arbres jusqu’à l’extrémité de la pointe. Là sont érigés deux nouveaux belvédères donnant sur le lac. Les couchers de soleil y sont magnifiques.

La carte

Lors de mon passage, le chalet d’accueil était fermé. Pour bien vous situer dans le parc-nature, je ne saurais trop vous suggérer d’imprimer une carte avant votre départ.

Veuillez toutefois ne pas tenir compte de l’indication « section fermée » sur la carte, cette section correspondant à la passerelle du marais démolie en 2016 et remplacée récemment.

PARC-NATURE DU BOIS-DE-L’ÎLE-BIZARD

Sentiers (marche et vélo) : 10 km

10 km Frais d’entrée : gratuit (stationnement en sus)

gratuit (stationnement en sus) Chiens : autorisés en laisse (sur les sentiers)

autorisés en laisse (sur les sentiers) Accès optionnel à l’île Bizard : par traversier de Laval-sur-le-Lac (en auto ou en vélo)

par traversier de Laval-sur-le-Lac (en auto ou en vélo) Carte imprimable : montreal.ca/lieux/parc-nature-du-bois-de-lile-bizard

