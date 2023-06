CARTIER, Claire



Au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 13 juin 2023, est décédée à l'âge de 68 ans, Mme Claire Cartier, fille de feu Lucie Baril et de feu Julien Cartier, demeurant à Trois-Rivières.Elle laisse dans le deuil sa soeur, Danièle Cartier; son neveu, Davin Ramudhin, sa nièce, Samsara Ramudhin; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.La famille accueillera parents et amis au :TROIS-RIVIÈRES, QC, G8Z 1V6le dimanche 9 juillet, jour des funérailles, à partir de 12 h 30. Une liturgie de la Parole suivra à 15 h 30 au Mémorial du Centre funéraire. Pour y assister par diffusion internet :/services-offerts/ceremonie-en-directVeuillez communiquer avec la famille pour l'obtention du mot de passe.L'inhumation aura lieu au cimetière de St-Pie-de-Guire à une date ultérieure.La famille désire témoigner sa reconnaissance à M. Jean Fournier et à Mme Isabelle Lussier Linteau pour l'aide apportée auprès de Claire.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (1491, boul. des Forges, Trois-Rivières, Qc, G8Z 1T7) ou à la Fondation québécoise du cancer (3110, rue Louis-Pasteur, Trois-Rivières, Qc, G8Z 4E3).