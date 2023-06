Festival de la chanson de Tadoussac : la chanteuse Ariane Roy énergique et intense... malgré le froid

TADOUSSAC | Ce n’est pas le temps frisquet qui allait empêcher la chanteuse Ariane Roy de séduire les festivaliers à Tadoussac samedi soir. Indéniablement, son intensité, sa fougue et son énergie se sont fait contagieuses !

Munie de sa guitare électrique, vêtue d’un short court, de hautes bottes noires et d’un manteau beige à capuche, la chanteuse à braver le froid en souriant, ouvrant son spectacle de manière énergique avec la très rythmé Tu voulais parler.

« Tadoussac, ça roule ? », s’est-elle d’emblée enthousiasmée. Couronnée Révélation de l'année à l'ADISQ 2022, l'autrice-compositrice-interprète, qui tout juste de remporter le prix Félix-Leclerc 2023, était heureuse d’offrir son spectacle dans « l’un de [mes] endroits préférés au monde ! ». « Il fait frette, mais ça va bien, je suis en contrôle ! », a-t-elle lancé à une foule qui, plutôt timide au départ, n’a cessé de croître tandis que la chanteuse réchauffait le devant de la scène avec sa pop alternative.

Entamant un début de solo directement sur une boite de son dans Apprendre encore ou se faisant des plus intenses assise directement sur le sol de la scène, tournant le dos au public, en s’évertuant sur sa guitare lors de Banc de parc, Ariane Roy n’a cessé de démontrer qu’elle est une véritable bête de scène.

Énergique, fougueuse, le regard intense, elle a livré plusieurs pièces de son album medium plaisir en interprétant Je me réveille, Quand je serai grande, Tu as le droit et Ce n’est pas de la chance.

L’univers intimiste d’Ingrid St-Pierre

Plus tôt, à l’heure de l’apéro, Ingrid St-Pierre est venue enchantée les festivaliers qui l’attendaient à l’intérieur de l’église de Tadoussac. Tout en douceur, elle a ouvert son spectacle avec la magnifique pièce Les grands ciels tirée de son album Ludmilla.

L’autrice-compositrice-interprète a ensuite poursuivi avec des chansons de son tout dernier album paru cette année, Reines. Après la chanson Je gaspille des ciels, l’attachante artiste a raconté des bribes de son enfance : « J’ai grandi pas très loin, de l’autre nord du fleuve dans le Témiscouata, à Cabano », a-t-elle souligné, évoquant ces moments auprès du lac et d’une vieille dame, introduisant la touchante Madame Croft, brillamment appuyée par le violoncelle.

La chanteuse a continué de se raconter, soulignant notamment le temps qui fuit. « J’ai cinq ans et le temps est un petit fruit », a-t-elle joliment illustré, rappelant la fugacité des étés d’enfance et de la saison des framboises avant d’évoquer combien la perception du temps peut changer, notamment lors d’une grossesse. Derrière son piano, Ingrid St-Pierre a ainsi entamé Tokyo Jellybean, touchante chanson relatant l’histoire de la conception de son fils.

Changements de lieux

En début de journée, un peu de pluie et le temps froid a contraint l’organisation du festival à se réajuster. Dû au temps frisquet, il n’y a eu qu’un seul tour de l’Islet plutôt que deux. Les festivaliers ont tout de même pu randonner la superbe Pointe de l’Islet et apprécier quelques chansons de Thierry Larose sous la fine pluie devant l’embouchure du fjord de même qu’une prestation folk acoustique de The Two Birds sur un site ancestral autochtone. Avec l’odeur du pétrichor, celle des pins qui étaient décuplés et le fleuve en toile de fond, c’était parfait!

Prévu sur une scène extérieure surplombant le fjord a dû aussi être relocalisé, le spectacle de Shaina Hayes a dû être relocalisé en raison de la pluie. C’est bien au chaud, dans le sous-sol de l’église, que nous avons pu apprécier l’univers folk country tout enveloppant de la chanteuse originaire de la Gaspésie Avec sa guitare et son sourire, accompagnée de trois musiciens, elle a séduit le public avec ses douces chansons, dont plusieurs sont inspirées par la nature.