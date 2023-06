Guilbault en haut de la liste pour succéder à Legault

Après plus de 22 ans en politique, on peut dire que François Legault la connaît bien.

Il sait comment la machine roule, les jeux de pouvoir qui s’y trament, les rivalités qui se vivent.

La semaine dernière, donc, devant le podium, François Legault savait qu’il devait être catégorique sur son avenir : « Attendez-vous que je sois là encore longtemps ! » J’ai du « fun », disait le PM, en ajoutant tout sourire « Don’t worry, be happy ».

Un journaliste lui posa la question qui tue : « Est-ce que ce message s’adresse à nous ou à la personne à votre droite ? »

La personne à sa droite ? Geneviève Guilbault. La personne à sa gauche ? Simon Jolin-Barrette. Une belle mise en abyme de l’avenir, non ?

Le PM avait l’air de dire à ses deux camarades fringants et ambitieux : je sais que vous voulez ma place, j’ai été derrière moi aussi, mais prenez votre mal en patience, je serai encore là longtemps...

Pour François Legault, la fonction suprême ne s’étant jamais libérée, il a quitté le Parti Québécois et fondé la CAQ. Le reste, c’est l’histoire.

Sondage

Seul le PM sait le moment où il fermera la lumière sur sa carrière politique. Mais l’avenir vient vite, disait René Lévesque.

Alors, pour appréhender cet avenir, on a posé la question suivante : « Selon vous, est-ce que les personnalités suivantes seront un jour, même dans très longtemps, premier-ère ministre du Québec ? »

Résultat, à la CAQ, il y a une dauphine clairement identifiée.

C’est celle qui était à la droite du PM : Geneviève Guilbault.

Quarante pour cent des Québécois la voient, un jour, première ministre. Ce score est impressionnant.

La ministre marche définitivement sur l’eau ces jours-ci, elle qui a pourtant dû marcher sur la peinture sur le troisième lien et les déboires à la SAAQ.

C’est encore plus impressionnant lorsqu’on la compare aux deux autres dauphins identifiés, Simon Jolin-Barrette et Bernard Drainville, et à Christian Dubé.

Pour SJB, 12 % le voient comme premier ministre. Sa « mise de côté » en ce début de deuxième mandat y est pour quelque chose, lui que l’on qualifiait auparavant d’homme à tout faire du PM et cumulait les dossiers : laïcité, langue, immigration, justice, leader parlementaire...

Ses tâches se sont bien amincies depuis, sans que l’on comprenne pourquoi.

Pour Bernard Drainville, ce résultat est évidemment le résultat d’un retour en politique, disons, tumultueux. Seulement 8 % pour celui qui se « voyait déjà au haut de l’affiche ».

Le ministère de l’Éducation, devenu un piège à ours pour les carrières politiques, ressemble à un cadeau empoisonné pour Drainville.

Choc des visions

Revenons à Geneviève Guilbault. En coulisses, des gens s’activent déjà pour elle. La ministre a certainement une image impeccable et du panache à revendre.

Sa capacité à pratiquer le judo communicationnel en toute situation relève quasiment de la magie.

Mais au-delà de la comm, je peine encore à comprendre les principes phares et forts de son implication. Dit simplement, pourquoi est-elle en politique, par-dessus ses ambitions personnelles ?

La CAQ demeure une coalition, qui ressemble parfois davantage à un bazar plutôt qu’un parti politique.

Mais entre un nationaliste affirmé, Simon Jolin-Barrette, un ancien péquiste, Bernard Drainville, et une ancienne libérale, Geneviève Guilbault, ce ne sont pas seulement des politiciens qui s’affronteront pour le trône, mais des visions complètement différentes du Québec et de son avenir.

SELON VOUS, EST-CE QUE LES PERSONNALITÉS SUIVANTES SERONT UN JOUR, MÊME DANS TRÈS LONGTEMPS, PREMIER-ÈRE MINISTRE DU QUÉBEC ?

Geneviève Guilbault 40 % Paul St-Pierre Plamondon 34 % Gabriel Nadeau-Dubois 33 % Christian Dubé 24 % Marwah Rizqy 12 % Simon Jolin-Barrette 12 % Éric Duhaime 11 % Bernard Drainville 8 % Marc Tanguay 8 %

Méthodologie : Un sondage Web a été réalisé du 9 au 11 juin 2023 auprès de 1041 Québécois-es âgé-e-s de 18 ou plus à l’aide du panel en ligne de LEO.