Émile Bilodeau veut une fête de la Saint-Jean moderne et ouverte sur les autres : «Il ne faut pas avoir peur de faire de la place aux gens qu’on voit moins»

Que ça vous plaise ou non, Émile Bilodeau sera l’hôte du grand spectacle de la Fête nationale sur les plaines d’Abraham, le 23 juin, et il promet une célébration du Québec dont il rêve avec des Blancs, des Autochtones et des Noirs qui chantent tous ensemble dans l’harmonie.

Un Québec moderne qui ne donne pas le goût de mettre son drapeau en berne? C’est ce que souhaite la génération d’Émile Bilodeau, prétend l’auteur-compositeur-interprète indépendantiste qui porte aussi l’étiquette d’artiste engagé, lui qui milite ouvertement pour Québec solidaire.

«Il ne faut pas avoir peur de faire de la place aux gens qu’on voit moins», martèle le jeune homme de 26 ans, en entrevue avec Le Journal.

La présence dans son spectacle des pionniers du rap québécois comme Muzion et d’artistes des Premières Nations comme Kanen et Maten, aux côtés de Laurence Jalbert, Louis-Jean Cormier et Patrick Norman, témoigne de sa vision d’un Québec au goût du jour, inclusif et diversifié.

«Pour moi, les Saint-Jean sont différentes de l’une à l’autre, mais il y a des clichés, et là, maintenant, ma génération, on essaye de faire la lumière sur un Québec plus moderne.»

«D’avoir Muzion qui va chanter des “verses” sur La prison de Bordeaux, je trouve ça puissant, se réjouit Émile Bilodeau. Ça représente ma vision du Québec moderne. Si nous sommes pour essayer d’avoir un meilleur destin et si on veut se prendre en main, il faut considérer ces communautés qui ont envie de prendre leur place. C’est pour ça que je trouve que mon spectacle est une Saint-Jean moderne.»

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Une présence qui divise

La décision du Mouvement national des Québécoises et des Québécois (MNQ) de confier les rênes de la soirée à Émile Bilodeau n’a pas fait l’affaire de tous.

À l’enjeu? Son opposition farouche à la loi 21, qu’il avait clairement affichée en plein spectacle de la Fête nationale, en 2020, et qui lui a valu une rebuffade du premier ministre François Legault, en 2021.

Le Mouvement laïque québécois a même écrit au MNQ, il y a une dizaine de jours, pour signifier son désaccord, estimant que le chanteur n’est pas assez rassembleur.

Émile Bilodeau assure que ces réactions courroucées ne l’ont pas surpris.

«Les gens ont des émotions reliées à des lois, à des enjeux de société. C’est normal que parfois, ça dérape. Moi, je continue de faire ce que j’aime avec les gens que j’aime. Je trouve ça cool parce que je me sens soutenu. Les gens qui ont accepté de faire ce spectacle, c’est parce qu’ils savent qu’ils ne font pas affaire avec un crackhead», dit-il en souriant.

Lui-même admet avoir déjà été trop loin quand il avait accusé le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, d’être un pleurnicheur après l’élection de 2022.

«Je n’aurais pas dû, estie. Je m’en veux. Je ne commencerais pas à faire comme les gens font avec moi, de me traiter de noms. J’étais content parce qu’on m’a booké une belle entrevue à TVA, j’ai pu aller m’excuser. Ça, je l’ai regretté. Traiter des gens de noms alors que j’en subis et je sais que ce n’est pas le fun, c’était contre-productif. Ce n’était tellement pas élevé le débat politique.»

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Accepter le désaccord

Même si beaucoup moins d’artistes prennent position sur des enjeux socio-politiques que dans les années 1970, Émile Bilodeau assure qu’il ne se sent pas seul au front puisque le simple fait de chanter en français constitue, à ses yeux, «un geste politique».

N’empêche qu’il ne dissimule pas ses convictions, au risque d’être critiqué, parfois avec virulence.

«Je pense que nous ne sommes pas à l’abri d’un désaccord. Il faut l’accepter», soumet celui qui se dit incapable de se taire.

«Je ne peux pas m’en empêcher. Un de mes rêves quand j’étais jeune, c’était d’être politicien, d’avoir des tribunes et de vivre ma société. J’ai donné des ateliers d’écriture à Montréal-Nord dans une école primaire. J’en ai vu des femmes qui portaient le voile. Je peux vous promettre qu’elles n’étaient pas en train de faire une quelconque promotion pour un quelconque dieu.»

Présent lors de l’entrevue avec Le Journal, son partenaire à la création du spectacle, l’artiste de Québec Simon Kearney, le qualifie de «courageux».

«Parfois, avoue-t-il, j’y pense de faire un message politique, mettons ce soir aux Francos [il était en concert le jour de l’entrevue]. À chaque fois, ça me fait peur. Toi, tu te lances là-dedans et c’est tellement naturel.»

«Tu as mis le doigt dessus, c’est naturel. Je ne peux pas me plaindre, j’aime ça faire ça», lui répond Émile Bilodeau.

Écoutez l'entrevue avec Frédéric Lapointe, président du Mouvement national des Québécoises et Québécois à l’émission de Sophie Durocher via QUB radio :

Le bon dosage

Ceux qui ne veulent pas qu’il fasse la morale le 23 juin, sur les plaines d’Abraham, seront donc déçus.

Dans son spectacle, il y aura des chansons qui ont marqué le Québec, mais aussi des prises de position.

Dans un reportage récent du quotidien Le Devoir, Émile Bilodeau a promis de ne pas parler de la loi 21, mais affirmé qu’il veut pointer du doigt le propriétaire de la Fonderie Horne, à Rouyn-Noranda, qui alimente les manchettes en raison des taux d’arsenic élevés qu’elle rejette dans l’air.

«Il faut que ce soit bien dosé», insiste Émile Bilodeau, à propos des prises de position dans un spectacle comme celui de la Saint-Jean.

Pour lui, il est impensable de vivre dans une société où le rôle d’un artiste serait de chanter, puis se la fermer.

«Il faut que les artistes continuent de partager leur vision de partage, de curiosité, de vivre ensemble, de paix sociale. Les artistes ont une vision humaine de la société, si nous sommes pour les censurer, on vient de perdre un beau point de vue. Il me semble que Bob Marley, Félix Leclerc, La Bolduc, ce sont tous des gens qui sont arrivés avec des messages, qui défendaient des idées, ça aurait été plate qu’on leur demande de se fermer la yeule quand ils étaient au sommet de leur carrière.»

Les grands spectacles de la Fête nationale

VENDREDI 23 JUIN

Québec, plaines d’Abraham

19 h : Vulgaires Machins

Vulgaires Machins 21 h : Émile Bilodeau, Louis-Jean Cormier, Patrick Norman, Laurence Jalbert, Muzion, Kanen, Maten, Pierre Kwenders, Simon Kearney, Marilyne Léonard et Vulgaires Machins

Émile Bilodeau, Louis-Jean Cormier, Patrick Norman, Laurence Jalbert, Muzion, Kanen, Maten, Pierre Kwenders, Simon Kearney, Marilyne Léonard et Vulgaires Machins Direction musicale : Antoine Gratton

Antoine Gratton Discours patriotique : Léane Labrèche-Dor

Léane Labrèche-Dor Télé en différé à Télé-Québec à 21 h 30 et en rediffusion le 25 juin, à 20 h 30

en différé à Télé-Québec à 21 h 30 et en rediffusion le 25 juin, à 20 h 30 Radio en différé à 21 h 30 à Rouge FM et iHeart Radio

SAMEDI 24 JUIN

Montréal, parc Maisonneuve