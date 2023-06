Il y a plus de 100 ans, la bourgeoisie anglophone prenait d’assaut Charlevoix pour y passer ses vacances

Au milieu du XIXe siècle, la région de Charlevoix, tout particulièrement la ville de La Malbaie, était un haut lieu de villégiature. La route des grandes vacances pour la riche bourgeoisie et les classes aisées canadiennes et américaines passait bien souvent par le fleuve.

Les déplacements des voyageurs pour se rendre dans cette magnifique région s’effectuaient à bord de luxueux bateaux, comme ceux de la Richelieu and Ontario Navigation Company, ou de la Canada Steamship Lines. Ces voyageurs venaient des quatre coins de l’Amérique du Nord pour embarquer sur ces bateaux blancs à partir de Montréal ou de Québec à destination du quai de Pointe-au-Pic.

Photo Archives McCord collection Notman

MAGNIFIQUE MANOIR

Les touristes sont attirés dans Charlevoix pour son air pur et frais, mais aussi pour ses multiples possibilités récréotouristiques de plein air. Ils sont de plus en plus nombreux à y revenir, chaque été, à partir du milieu du XIXe siècle. Si, au départ, ils logeaient le plus souvent chez l’habitant, les plus fortunés se faisaient bâtir de coquettes résidences sur le chemin des Falaises, à quelques pas du Manoir Richelieu.

Le magnifique Manoir Richelieu, inauguré en 1899, puis reconstruit après un terrible incendie en 1929, offrait aux touristes de passage tout le luxe et le confort recherchés par les villégiateurs. L’architecture du nouveau manoir, entièrement en béton, s’inspire des châteaux de la première Renaissance française.

Photo Archives MUSÉE DE CHARLEVOIX

LUXE, CONFORT ET MONDANITÉ

Le manoir offrait des conditions uniques de divertissement pour l’époque. Une vaste salle, qui permettait la projection de films, se transformait pour les soirées de bals, pour le plus grand bonheur de visiteurs. Ces soirées mondaines étaient d’ailleurs l’occasion toute désignée pour les dames de revêtir leurs tenues les plus élégantes. Faisant face au fleuve, le manoir était percé de larges portes s’ouvrant sur une grande terrasse, qui se prolongeait par des gradins attenants à une imposante piscine à l’eau salée. Afin de mettre un peu plus de faste pour satisfaire la clientèle de baigneurs et d’observateurs, un orchestre s’installait régulièrement sur la terrasse et offrait un divertissement pendant que les estivants dégustaient leurs apéritifs.

Les soirées et la piscine n’étaient pas les seuls loisirs proposés à la clientèle du manoir à cette époque. En effet, certains s’adonnaient au boulingrin, d’autres pratiquaient l’équitation sur les longues pistes qui s’étiraient sur le vaste domaine. Les amateurs de golf et de tennis n’étaient pas en reste pour satisfaire leur temps de loisir. Après un déjeuner sur la terrasse du Club House, qui offrait une vue imprenable sur le fleuve, les golfeurs s’engageaient sur le magnifique parcours, avec comme objectif de remporter l’honneur tant convoité, à savoir le Manoir Richelieu Golf Club Shield. Le prix du meilleur golfeur était remis au gagnant lors d’une soirée gala à grand déploiement. Il en était de même sur les terrains de tennis, où les joueurs venus de partout espéraient se voir remettre les honneurs lors d’une soirée qui n’avait rien à envier à la précédente. Il ne faut pas oublier le concours de tir à l’arc, qui attirait aussi son lot d’adeptes.

Photo Archives MUSÉE DE CHARLEVOIX

Personne n’était oublié à l’époque dans cet hôtel luxueux, même les propriétaires de chiens préparaient leurs bêtes pour une exposition canine, où, là encore, on espérait remporter le précieux trophée.

Les enfants trouvaient également leur place à travers cette pléiade de compétitions. En effet, on organisait des défilés de mode, où la jeunesse bourgeoise déambulait vêtue des plus beaux tricots et vêtements confectionnés par des artisanes de la région sous le regard intéressé de leurs parents.

Pour les amateurs de plein air et de nature, le Manoir Richelieu proposait même des excursions de chasse et de pêche dans des clubs situés dans l’arrière-pays charlevoisien, avec des guides, des porteurs, des cuisiniers et tout le matériel nécessaire.

Photo fournie par Wm. Notman & Son. Musée McCord

Si les activités de plein air prenaient des allures aristocratiques, les soirées dans la vie de château n’en étaient pas moins éclatantes. Déjà, à la fin de l’après-midi, juste après avoir pris le thé au Salon rose, les dames se retiraient dans leurs suites, pour se préparer pour le bal qui se tenait le soir dans le grand salon de l’hôtel. C’est ainsi que, vêtues des robes dessinées par les grands couturiers de Paris et de New York, parées des bijoux provenant des plus grandes maisons diamantaires et arborant des coiffures qui ne démentaient pas le reste, les femmes se présentaient au bras de leur mari, tout aussi chic, avec son smoking blanc. Il s’en suivait une longue soirée où chacun et chacune partageaient son carnet d’activités du jour ou à venir. Il va de soi que les rencontres fortuites venaient aussi alimenter les échanges, tantôt d’une vedette du cinéma américain, tantôt des grands politiciens de l’époque ou d’hommes d’affaires respectés.

Photo Rosaire Tremblay, Pierre Perron et André Simard

CÉLÉBRITÉS

De nombreuses personnalités ont séjourné au Manoir Richelieu : le prince George, sir Wilfrid Laurier, Louis Saint-Laurent et combien d’autres politiciens du pays et d’ailleurs. Mary Pickford et June Marlowe ont compté parmi les visiteurs du clan artistique. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l’Europe de l’Ouest était presque fermée aux touristes étrangers. Le Manoir Richelieu a pu tirer profit de cette clientèle d’artistes connus qui ne pouvait plus voyager en Europe.

Toutefois, l’arrivée de l’automobile, le développement de l’aviation commercial, les commodités installées dans d’autres régions, puis la fin des croisières sur le Saint-Laurent en raison de la vétusté de ses navires dans les années 1960 ont doucement fermé le rideau sur ce grand spectacle des estivants visitant Charlevoix durant la belle saison depuis près de 100 ans.

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Photo Archives MUSÉE DE CHARLEVOIX

L’empire touristique de la Canada Steamship Lines s’est développé autour de croisières qui voyageaient des Grands Lacs au Saguenay. Les navires de croisière étaient connus à leur époque sous le vocable de « bateaux blancs ». On les reconnaissait facilement lors de leur passage sur le fleuve, bien sûr du fait qu’ils étaient entièrement blancs, à l’exception de leur cheminée très distinctive aux couleurs noir, blanc et rouge. Ils sillonnaient le fleuve, des Grands Lacs jusqu’au Saguenay, et offraient à leurs clients toutes sortes d’extravagances, par exemple la possibilité de transporter leur voiture personnelle.

Cependant, la construction de la ligne ferroviaire de New York à Montréal a eu comme effet de raccourcir le trajet. Dès lors, plutôt que de partir des Grands Lacs, les navires partaient de la métropole et débarquaient les touristes à Pointe-au-Pic et à Tadoussac, où la compagnie possédait un autre hôtel.

L’époque des bateaux blancs, c’est aussi l’époque où de riches familles anglophones découvrent Charlevoix. La plus célèbre de ces familles est certainement celle d’Howard Taft, le 27e président des États-Unis.

Les touristes privilégiés qui gravitaient l’été autour du Manoir Richelieu formaient une société plutôt fermée, qui ne comptait que très peu de Canadiens français. On raconte même que de nombreux membres du personnel étaient recrutés parmi les jeunes anglophones de Montréal.

MANOIR ENCORE VIVANT AUJOURD’HUI

Photo Archives MUSÉE DE CHARLEVOIX

Avec le temps, plusieurs propriétaires essayeront tant bien que mal de faire revivre la magie du magnifique manoir charlevoisien. Depuis 2010, le trio de propriétaires de l’hôtel Fairmont, de Loto-Québec et du Fonds de solidarité de la FTQ a beaucoup investi afin de montrer aux touristes le charme unique des lieux et le souvenir d’une époque mémorable. D’ailleurs, le 28 juin prochain, le Manoir et le Casino de Charlevoix dévoileront l’un des cinq tableaux lumineux Cité Mémoire sur la façade avant du casino. Cet autre bijou de projection signé Michel Lemieux nous fera découvrir l’extraordinaire côté accueillant des gens de la région.