Indiana Jones est un héros formidable

Indiana Jones sera bientôt de retour au grand écran, pour la cinquième partie de ses aventures.

Pour les fans de l’archéologue-aventurier, c’est un grand moment.

Car Indiana Jones appartient à un univers qui n’est plus, celui des hommes qui étaient encore des hommes, qui faisaient rêver, qui incarnaient le courage, l’érudition, qui avaient de l’humour, qui plaisaient aux femmes, qui étaient engagés dans une quête les dépassant, et qui toujours s’en tiraient, parce que la chance est avec eux.

Héros

Cette série de films nous propose un monde à la fois naïf et conquérant, très loin du blablabla de l’individu contemporain qui ne sait plus qui il est, très loin aussi des héros sans saveur fabriqués par l’industrie hollywoodienne du superhéros cartonné, lisse, transparent, ennuyant, inutile.

Allons-y dans l’ordre : dans Les aventuriers de l’arche perdue (Indiana Jones 1), Indiana Jones se lance dans une course contre la montre pour empêcher les nazis de s’emparer d’un trésor archéologique auquel on prête un pouvoir immense pour conduire la marche du monde.

Dans Le temple maudit (Indiana Jones 2), il est jeté au hasard de ses aventures en Inde et doit sauver un village et ses enfants des adeptes d’un culte maléfique.

Dans Indiana Jones et la dernière croisade (Indiana Jones 3), il est de nouveau jeté dans l’histoire mythique du christianisme, cette fois pour retrouver avant les nazis (encore) la coupe du Christ, le Graal, qui pourrait aussi changer la marche du monde.

Humour

C’est, des trois, mon préféré, en bonne partie à cause de la présence du père, vieil érudit donnant la représentation la plus convaincante qui soit du rat de bibliothèque.

Indiana Jones représente le cinéma d’hier dans ce qu’il avait de mieux, épique et joyeux, dont la consommation, j’en suis certain, est mille fois plus efficace qu’un traitement aux antidépresseurs.