Influenceurs: les réseaux sociaux les aident à s’accepter physiquement

Même si les réseaux sociaux font souvent miroiter la perfection, notamment en ce qui a trait à l’apparence physique, les influenceurs rencontrés par Le Journal soutiennent que se mettre en scène quotidiennement sur internet les a plutôt amenés à s’accepter tel qu’ils sont.

• À lire aussi: Jusqu’à 300 000$ par année pour des influenceurs

• À lire aussi: Claudie et Mathieu: le couple suivi par plus de 2 millions de personnes sur les réseaux sociaux

• À lire aussi: C’est sur Instagram que l’on retrouve le plus grand nombre d’influenceurs... mais TikTok a la cote chez les jeunes

«What you see is what you get», lance d’emblée Frédérike Lachance-Brulotte fondatrice du blogue Folks and Forks d’un ton assumé, en nous accueillant chez elle, sur la Rive-Sud de Québec.

Photo Stevens LeBlanc

Vêtue de façon décontractée, alors qu’elle vient de terminer un entraînement, elle ne sent pas le besoin de se maquiller ou de se changer pour la prise de photos. «Je suis bien au naturel, on me voit même souvent en pyjama!», lance-t-elle en riant, affirmant ne ressentir «aucune pression» quant à son apparence sur les réseaux sociaux.

La jeune mère monoparentale de 31 ans, qui se spécialise en création de recettes «accessibles et gourmandes», révèle par ailleurs avoir subi une chirurgie bariatrique en 2020, en raison d’un important surplus de poids.

«Ce n’était pas la pression physique, c’était vraiment une question de santé. La seule peur que j’ai eue c’était de recevoir des commentaires, puisque ma bouffe est très réconfortante, de type Française, avec du beurre, de la crème. Mais, je n’en ai pas reçu», se rassure celle qui dit aujourd’hui manger «ce qu’elle veut», mais en plus petite quantité.

Aucune importance aux commentaires

D'autres créateurs de contenu disent n’accorder aucune importance aux commentaires d’internautes, portant sur leur apparence physique.

«Je suis rendu à un point où je m’en bip des commentaires à mon sujet. Peu importe ce que quelqu’un voudrait dire à propos de moi, je l’ai déjà vu quinze fois», mentionne Pierre-Luc Cloutier, mieux connu sous le nom de PL Cloutier.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

«Il y a toujours une pression qui est exprimée par les gens, mais moi, je choisis de ne pas la recevoir. Ça ne me dérange pas de me filmer dépeignée, pas maquillée, même s’il me manque une dent, parce que j’ai déjà perdu ma couronne, oui, ça m’est arrivé!» ajoute de son côté, Ève Martel.

Acceptation de soi

Pour d’autres, ce sont les réseaux sociaux qui leur ont permis de mieux s’accepter. C’est le cas entre autres de Claudie Mercier, qui admet avoir «cheminé» en ce sens depuis ses débuts sur le web.

«C’est sûr que parfois je me compare, mais je me parle. J’ai réalisé qu’au final on s’en fout. Je suis bien avec mon corps et je continue de prôner l’acceptation de soi », dit la jeune femme de 27 ans.

La fondatrice du blogue La parfaite maman cinglante abonde dans le même sens. «Dans les premières années, j’ai ressenti une grande pression en ce qui concerne mon apparence, mais aujourd’hui ce n’est plus quelque chose que je ressens», dit Maude Michaud, âgée de 39 ans.

S’entraîner pour prôner la santé

Photo Martin Alarie

De son côté, Jérémie Latreille, alias Le Fit Cook, soutient devoir continuer à s’entraîner, pour être conséquent avec ce qu’il prône, soit la cuisine santé. «Mon travail m’apporte peut-être une certaine pression parce que dans mon nom il y a le mot fit, si je deviens out of shape, ça ne marchera plus, je ne vendrai plus de sauces ni de livres, mais en même temps, je suis un passionné de fitness, donc ce n’est pas une corvée», dit-il.