Justin Trudeau veut savoir avec qui vous couchez!

Savez-vous qui j’adorerais interviewer à mon émission de radio à QUB ?

Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

Je lui demanderais si elle est bisexuelle.

Si elle a déjà participé à des orgies.

Et si ça lui arrive de porter un jackstrap.

À VOILE ET À VAPEUR

Quoi, c’est pas de mes affaires ce qui se passe dans le lit de Mme Bibeau ?

Ça serait malpoli ?

Je n’ai pas le droit de poser des questions aussi intimes ?

Alors pourquoi son ministère pose ce genre de questions aux agriculteurs ?

Pourquoi est-ce si important pour Mme Bibeau de savoir si le fermier Jœ Blow qui habite sur le rang 3 de Sainte-Cyril-les-Garnottes est à voile et à vapeur ?

S’il s’amuse avec son cousin une fois qu’il a fini de traire ses vaches ?

Il me semble que ce n’est pas de ses oignons non plus !

Après tout, comme disait Trudeau père, l’État n’a pas d’affaire dans la chambre à coucher des gens, non ?

Malheureusement, si papa (qui savait s’amuser) ne voulait rien savoir de la façon dont nous nous envoyons en l’air, Trudeau junior, lui, est comme Janette Bertrand.

Il veut savoir.

Tout juste s’il ne se cache pas sous notre lit avec des jumelles pour voir qui nous pogne le schtroumpf le samedi soir quand il n’y a pas de hockey...

Vous trouvez que j’exagère ?

Même pas.

Récemment, Ottawa a annoncé un programme d’aide pour les agriculteurs qui veulent entreprendre un virage « vert ».

Pour avoir droit à l’aide maximale, il faut être autochtone, femme, membre d’une minorité visible, handicapé et/ou membre de la communauté LGBTQ2+.

Tu es un homme blanc hétérosexuel qui ne souffre d’aucun handicap ?

Tu vas recevoir moins d’argent que ta voisine qui est une lesbienne autochtone en fauteuil roulant.

C’est ça, le Canada de Trudeau.

On veut savoir ce que le gars qui fait pousser les carottes qu’on achète chez Metro ou chez IGA fait dans sa chambre à coucher.

Paraît que c’est bien important pour l’avenir du secteur agroalimentaire canadien.

Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais c’est ça, le gros problème, dans le domaine de l’agriculture au Canada.

Il n’y a pas assez de bisexuels qui traient des vaches.

CARMEN CAMPAGNE

Quoique, lorsqu’on y pense...

Un pis de vache, c’est une mamelle. Et ça ressemble à un pénis.

J’imagine que c’est ce qui a inspiré les fonctionnaires d’Ottawa.

Ils se sont dit qu’il n’y a rien comme une personne bisexuelle pour manipuler un tel organe.

C’est peut-être pour ça que le fermier de Carmen Campagne n’était pas capable de tirer sa vache : il était hétéro.

Moi, si j’étais chef du Parti conservateur, je m’engagerais à interdire au gouvernement et à toutes les entreprises canadiennes de poser quelque question que ce soit sur la vie sexuelle des citoyens.

Quelque chose me dit que les gens aimeraient ça, entendre ça.

Parce qu’on commence à en avoir ras le pompon.

C’est bien beau, aider les minorités. Mais trop, c’est comme pas assez.

Comme dit le proverbe : ce n’est pas parce qu’une vache crie plus fort qu’elle va donner plus de lait.

Comment effacer les femmes

Dans un document définissant les différents termes reliés à l’inclusion et à la diversité (document qui a été retiré de son site internet à la suite du tollé qu’il a suscité), l’Université Johns-Hopkins expliquait qu’une lesbienne était « un non-homme attiré par les non-hommes ».

Euh...

Une femme est un « non-homme », maintenant ?

Et un Blanc est un « non-Noir » ?

Les êtres humains qui ont quatre membres fonctionnels sont des « non-paraplégiques » et les êtres vivants, des « non-morts » ?

Une chose est sûre : le langage woke est une connerie !

Ou ce qu’on pourrait appeler une « non-intelligence ».

Le PLQ et la chaise musicale

Le PLQ me fait penser à un gars qui joue à la chaise musicale et qui, lorsque le meneur de jeu interrompt la chanson, se retrouve le seul à ne pas être assis !

Il avait spotté une chaise, mais la CAQ a été plus vite que lui !

Pas drôle d’être un parti fédéraliste aux prétentions nationalistes qui veut accroître la richesse du Québec en misant sur l’hydroélectricité quand la formation au pouvoir est un parti fédéraliste aux prétentions nationalistes qui veut accroître la richesse du Québec en misant sur l’hydroélectricité !

Qu’est-ce qu’il te reste ?

Trump n’est pas un fasciste !

Dans son excellent livre They Knew, dont je vous parlerai plus en profondeur un de ces jours, la journaliste américaine Sarah Kendzior dit que contrairement à ce que plusieurs pensent, Trump n’est pas un fasciste.

Un fasciste, dit-elle, a beau être un extrémiste dangereux, il a sa patrie à cœur.

Or, Trump se fout des États-Unis.

Trump ne pense qu’à une seule et unique chose : son compte en banque.

C’est un bandit qui s’est lancé en politique pour s’enrichir, point final. S’il pouvait démanteler son pays et vendre ses différentes composantes aux plus offrants, il le ferait.