Le chef Amine Laabi ouvre un fast-food qui vous fera rêver

Comme dit Amine, avec autant d’exubérance que d’humilité : « Tu passes ta commande, tu prends et tu manges des produits de qualité. Bam ! » C’est l’idée de cette accessibilité qui a fait triper Amine Laabi dans le concept de son associé et ami d’enfance, l’entrepreneur Karim Mahmoud.

La star du show, c’est le fromage halloumi en take-out. Ce délicieux fromage du Moyen-Orient, qu’on voit partout en ce moment (avec raison), rappelle un peu notre fromage squouic-squouic. On en trouve au supermarché assaisonné avec des herbes, de l’ail ou régulier, par exemple.

Chez Amine, on retrouve le halloumi frit dans un pain brioché avec cornichon maison, sauce épicé, laitue et tomate. À s’évanouir. En poutine, c’est mamamia ! Dans un bol de poulet mariné cuit sur gril avec un petit riz, en grilled cheese avec frites Zaatar ou salade fattoush en accompagnement, c’est le pa-ra-dis.

Photo Studio Foodivine

Comme à la maison

Ma fille, qui aime manger ses aliments souvent séparés dans son assiette, a dévoré la salade Loumi composée. Mon fils s’est sifflé un thé glacé infusé à froid saveur pêche et hibiscus comme s’il était dans le désert et savourait la première goutte d’eau de sa vie. Moi, j’ai pigé dans tous les plats en me disant à chaque bouchée : c’est comme à la maison, un repas cuisiné avec amour par ma maman. Cette sensation est inégalée. Je cherche ce réconfort partout, toujours. Je l’ai trouvé au cœur du Mile-end angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Fairmount en allant m’entraîner. Je suis tombée en bas de mes espadrilles en découvrant Loumi.

Photo Studio Foodivine

Le cœur à l’ouvrage

Un chef qui ouvre un fast-food, c’est rare et ça vaut le détour. Amine qui ouvre un fast-food, c’est un délire de saveurs. Pour tous ceux qui l’ont suivi dans sa spectaculaire participation à l’émission Les Chefs, vous ne serez pas déçus. Son menu lui ressemble. C’est généreux, convivial et invite au partage. La cuisine méditerranéenne demeure sa marque de commerce.

Son autre signature, c’est le travail acharné. « Tout est une complication quand tu ouvres un resto. Tu règles un problème et t’en as 60 qui te tombent dessus. Faut être capable d’en prendre. » Il y est tous les jours depuis un mois. Ça ne sera pas toujours comme ça, avec tous les projets avec lesquels il jongle, en plus de ses sept cent mille abonnées sur Instagram et près d’un demi-million sur TikTok. Pour l’instant, il est investi et il s’est beaucoup attaché à ce projet.

La fraîcheur dans sa cuisine rapide m’a conquise. Mes enfants, que je n’amène pas dans les chaînes de restauration rapide, remercient Amine chaleureusement.