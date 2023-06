Le Festival Aéronautique Volaria revient en force pour sa seconde édition!

Pour cette deuxième édition, présentée par YMX Aérocité Internationale de Mirabel, Volaria accueille fièrement les Thunderbirds, l’escadron militaire légendaire, qui visitera le Québec pour la première fois en 13 ans.

La riche programmation comprend également les exploits des parachutistes Skyhawks des Forces armées canadiennes, de Pete McLeod, champion canadien RedBull Air Race, d’AeroShell, formation de 4 avions AT-6 Texans des années 1930, de Kyle Fowler aux commandes de son Long EZ et de Redline, une équipe de pilotes père et fils qui pilote un RV-8 et un Extra 330.

Dans les airs comme au sol

En plus des acrobaties aériennes, Volaria en met plein la vue avec une exposition d’aéronefs, dont un légendaire 747SP de Pratt & Whitney, qu’il sera possible de visiter, le Quartier du Futur Volaria, présentant les dernières avancées technologiques et écoénergétiques du secteur de l'aéronautique d'ici, ainsi qu’une zone familiale ludique avec des spectacles jeunesse, des jeux gonflables et des personnages déambulatoires. À voir également : un déploiement militaire de grande envergure et un salon de l’emploi présenté en collaboration avec Aéro Montréal!

Procurez-vous vos billets dès maintenant, les quantités sont limitées!