Le Québec devra attendre son tour pour avoir de nouveaux avions-citernes

Confronté à l’une des pires saisons d’incendies de forêt de l’histoire du Québec, le gouvernement Legault songe à acheter de nouveaux avions-citernes, mais même s’il va de l’avant, il ne pourra pas les obtenir avant la fin de la décennie.

Le remplacement des quatre plus anciens appareils CL-215 du gouvernement, construits en 1970 et en 1986, «fait l’objet d’une analyse actuellement», affirme au Journal une porte-parole du ministère des Transports, Émilie Lord.

Or, l’assemblage de ces avions a cessé à la fin de 2015, faute de commandes. L’année suivante, Bombardier a vendu le programme à l’entreprise britanno-colombienne Viking Air, qui prévoit produire une nouvelle version de l’appareil, le DHC-515.

Les premiers avions doivent sortir de l’usine en 2026, mais ils ne resteront pas au Canada. Des pays européens, dont la France, ont signé des déclarations d’intention pour les 22 premiers exemplaires du DHC-515.

Pas avant cinq ans

Le Québec, s’il se décide finalement à passer une commande, ne pourra donc pas obtenir les appareils avant 2028, voire 2030.

«Il y a des pays qui n’opèrent pas ce type d’avion présentement qui sont intéressés et qui nous contactent [...] Alors non seulement les pays opérateurs actuels nous font part d’une demande supplémentaire, mais aussi les pays qui n’en ont pas», note Jean-Philippe Côté, un ancien de Bombardier, actuellement vice-président chez De Havilland, la société mère de Viking Air.

De Havilland se fixe comme objectif de maintenir en service «le plus longtemps possible» les quelque 160 appareils CL-215 et CL-415 actuellement en exploitation dans le monde, assure M. Côté.

Québec a d’ailleurs accordé, en 2019, un contrat de plus de 56 millions de dollars à Viking Air pour la modernisation des systèmes avioniques de ses huit avions CL-415, des descendants du CL-215 construits en 1995 et en 1996.

Fournisseurs disparus

Jean-Philippe Côté reconnaît qu’il est «plus difficile» de trouver ou de fabriquer certaines pièces pour la première génération des appareils CL-215, propulsée par des moteurs à pistons. Des fournisseurs ont carrément disparu, ce qui force Viking Air à trouver d’autres solutions.

Les quatre CL-215 du gouvernement qui sont issus de cette génération «offrent une disponibilité moindre», précise Mme Lord, d’où la décision d’examiner la possibilité de les remplacer.

De Havilland effectue des «investissements massifs» pour développer le DHC-515 «parce qu’on croit à ce marché-là», indique M. Côté. Le motoriste Pratt & Whitney Canada et le fabricant de trains d’atterrissage Héroux-Devtek, tous deux établis au Québec, seront des partenaires importants.

L’avionneur appartient à la milliardaire Sherry Brydson, membre de la famille Thomson, la plus riche au Canada. Il entrevoit de la demande pour au moins 200 appareils DHC-515 d’ici 20 ans.

Flotte insuffisante?

Gaston Audy, qui a piloté des CL-215 et des CL-415 pendant plus de 20 ans, souligne que jusqu’à la fin des années 1980, le Québec possédait une flotte de 21 avions de lutte contre les feux de forêt: on en compte 14 aujourd’hui.

Selon lui, les incendies des dernières semaines auraient été moins ravageurs si le Québec avait pu compter sur une force de frappe plus grande.

«Tu sauves ce que tu veux avec un avion-citerne», lance-t-il.

Mehran Ebrahimi, professeur spécialisé en aéronautique à l’UQAM, ne comprend pas que Québec n’ait pas saisi l’occasion de commander des exemplaires du CL-415 avant que Bombardier ne mette fin à sa production, il y a moins de huit ans.

«On aurait pu en commander une dizaine, ce qui nous aurait permis d’être très proactifs par rapport aux feux», soutient-il.

À l’époque, les changements climatiques se traduisaient déjà par une hausse des incendies de forêt.

«Aujourd’hui, il manque de CL-215 et de CL-415 partout, y compris au Canada, déplore M. Ebrahimi. Pourquoi? Parce qu’on a sous-estimé la situation. Ou on a fermé les yeux.»

Invention québécoise

M. Ebrahimi rappelle que le CL-215 a été conçu dans les années 1960 par Canadair à Montréal, à la demande du gouvernement du Québec. Véritable emblème du Canada dans le monde, l’appareil a été vendu à la France, à l’Espagne, à l’Italie et à la Grèce, entre autres.

L’expert se demande pourquoi le Québec n’a pas tenté de conserver le programme des avions CL-215/415 lorsque Bombardier cherchait un repreneur.

«On aurait pu se positionner comme le pôle incontournable des avions antifeu dans le monde», avance-t-il.