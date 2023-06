L'effet Legault se dégonfle

Dans la première année de pandémie, François Legault était un intouchable qui marchait sur l’eau. C’est normal que l’effet se soit dissipé, mais le premier ministre le sait, son étoile a pâli au rythme des reculs et des décisions controversées.

• À lire aussi - Baromètre des personnalités politiques: la cote de Legault s'effrite, Duhaime et Caire les mal-aimés

En décembre 2020, c’est 72% des Québécois qui avaient une bonne opinion du PM, soit 17% de plus qu’aujourd’hui.

Bien qu’il demeure populaire, un score de 40% de perception négative constitue un certain signal.

À la toute fin de la session parlementaire, François Legault a pris soin de répéter: «Attendez-vous à ce que je reste longtemps.»

Il est à n’en pas douter le ciment qui fait tenir les éléments disparates de la coalition caquiste.

Le parti détient toujours une large avance malgré les derniers mois difficiles et l’opposition morcelée.

Les ambitieux

Quand un journaliste a demandé au premier ministre à qui s’adressait ce message, Simon Jolin-Barrette, à ses côtés, a pointé en direction de Geneviève Guilbault, taquin.

Il y a forcément des aspirants au trône qui pensent à se positionner.

La vice-première ministre a perdu des points dans cette enquête de popularité, et au sein du caucus, elle a perdu son aura. Par contre, chez les sympathisants à la CAQ, 76% ont une bonne opinion d’elle.

C’est 16% de plus que Jolin-Barrette, et 18% de plus que Sonia LeBel.

Les remontées

En incarnant le nationalisme et en tenant un discours économique, la CAQ a passé la tondeuse à la fois dans la cour du PQ et du PLQ.

Paul St-Pierre Plamondon fait bien, présentement, avec peu de moyens.

On rigolait lorsque seulement 4% des Québécois le voyaient comme éventuel premier ministre; il est maintenant à 19%.

Les libéraux sont au plancher mais qui sait, une remontée est peut-être possible si le vernis craqué de la CAQ incitait une bonne pointure à se présenter à la chefferie.

François Legault a dit qu’il resterait en poste tant qu’il aurait la santé et que les Québécois voudraient encore de lui.

Il sera forcément attentif aux sondages.