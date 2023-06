Les artistes de la Fête nationale 2023 se souviennent

Certains accumulent les années et les souvenirs de gros spectacles de la Saint-Jean vécus à Montréal et à Québec. D’autres en sont à leur première présence sur l’une des deux plus grandes scènes extérieures québécoises. À tous ces artistes il tarde de faire la fête en bleu et blanc les 23 et 24 juin prochains, pour souligner notre fête nationale.

• À lire aussi: Fête nationale sur les Plaines: «Il ne faut pas avoir peur de faire de la place aux gens qu’on voit moins» -Émile Bilodeau

• À lire aussi: Fête nationale 2023: les icônes québécoises de nos artistes

• À lire aussi: Fête nationale du Québec: quels artistes sont en vedette chez vous?

Laurence Jalbert

Photo Stevens LeBlanc

Difficile d’imaginer un spectacle soulignant la Saint-Jean-Baptiste sans Laurence Jalbert.

La chanteuse de 63 ans remonte jusqu’en 1990 lorsque vient le temps de relater son plus beau souvenir de cette grande fête. J’arrivais avec mon premier album et j’avais été recrutée par Dufresne, Piché, Rivard et Vigneault pour représenter ce qui était à l’époque la relève. C’est moi qu’ils voulaient voir ! Imaginez la pression! Il y avait 200 000 personnes à Québec et 250 000 à Montréal. C’était après l’échec de Meech. La dimension politique était immense et le patriotisme, la conscience du travail d’équipe, était à son summum.»

Avec quel artiste (vivant ou mort) aimerait-elle faire un duo? «Patrice Michaud, mais tous ceux avec qui j’ai eu envie de chanter, je l’ai demandé. Je ne suis pas gênée dans la vie», ajoute celle qui cite Tout le monde en même temps de Louis-Jean Cormier comme chanson représentant le plus le Québec à ses yeux. «Quand je pense à mon Québec métissé serré, c’est ça», explique-t-elle.

FouKi

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Le jeune rappeur montréalais FouKi confie avoir vécu ses fêtes de la Saint-Jean les plus mémorables sur scène.

«Les dernières Saint-Jean où j’ai chanté, c’était le fun! Notamment pendant la pandémie à Trois-Rivières, avec des amis musiciens, on était dans l’amphithéâtre extérieur, sans public. C’était vraiment cool, car on était une grosse gang d’artistes, dont Ariane Moffatt, Hubert Lenoir, Émile Bilodeau et l’hilarant Didier Lucien», évoque l’artiste de 26 ans.

L’interprète de Copilote, Ciel et 80’s aurait rêvé de chanter en duo avec Dédé Fortin au Québec et avec Ray Charles à l’international.

Quant à la chanson qui représente le plus le Québec à son avis, ce sont en fait «tous les classiques du Jour de l’an, dont les chansons du groupe de musique traditionnelle La Bottine souriante».

Kanen

Photo Stevens LeBlanc

Auteure-compositrice-interprète innue originaire de Uashat-Maliotenam, Kanen garde un souvenir impérissable d’une certaine fête de la Saint-Jean. «Quand j’ai fait mon premier spectacle avec Chansons rassembleuses au parc Jean-Drapeau. C’est la première fois que je chantais devant autant de personnes. Le faire en groupe avec huit personnes et l’orchestre m’a fait ressentir le côté rassembleur de la fête nationale.»

Pour celle qui rêverait de partager la scène avec Diane Dufresne («pour faire ses chansons à elle», précise-t-elle), c’est la pièce Tshinanu, de Kashtin qui représente le plus le Québec.

«C’est une chanson que beaucoup d’allochtones ont connue et qu’ils étaient prêts à chanter ensemble même si ce n’est pas leur langue. Tshinanu, ça veut dire “nous tous”. C’est très rassembleur.»

Marilyne Léonard

Photo Stevens LeBlanc

«Il chante assez vite, ça irait bien avec moi», lance la musicienne Marilyne Léonard à propos de Jean Leloup, artiste avec qui elle aimerait chanter un jour. «Ou Hubert Lenoir, mais Leloup est plus emblématique. Son style d’écriture me fascine», poursuit l’autrice-compositrice pour qui Le tour de l’île, de Félix Leclerc, reste le classique de la Saint-Jean.

Sa fête la plus inoubliable? «J’avais 14 ans. Je suis une fille de la Rive-Sud, alors nous sommes allés au parc de la Cité. Nous avons rentré de l’alcool et c’était ma première brosse à vie. La Saint-Jean du début d’adolescence, c’est mémorable.»

P’tit Belliveau

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Originaire de la Nouvelle-Écosse, le P’tit Belliveau vivra, à 27 ans, sa première Saint-Jean-Baptiste en performant sur les planches du parc Maisonneuve. Rien de moins! «En Acadie, on ne célèbre pas la Saint-Jean, mais le 15 août, qui est la fête nationale de l’Acadie, en fait. J’ai hâte de festoyer, sur scène en plus», souligne le finaliste aux Francouvertes en 2019.

Dans son esprit, ce sont les pièces de La Bottine souriante qui représentent le plus le Québec.

Avec quel artiste mort ou vivant aimerait--il partager la scène? «Michael Jackson et, tiens, Lydia Képinski!» La chanteuse derrière la chanson Depuis fera également partie du spectacle du 24 juin au parc Maisonneuve.

Marjo

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

La grande Marjo est l’une des têtes d’affiche récurrentes des spectacles de la Saint-Jean-Baptiste au Québec. Sa fête la plus mémorable s’est toutefois déroulée en coulisses, alors qu’elle n’était qu’une toute jeune chanteuse. «C’était avec François Guy [qui est décédé récemment] en 1976, pendant le concert 1 fois 5 sur la montagne du Mont-Royal, relate-t-elle au Journal. J’avais un accès backstage, car j’étais l’amoureuse du photographe officiel. J’avais 23 ans et c’était tellement impressionnant de voir Charlebois, Vigneault, Léveillée, Deschamps et Ferland aller. J’avais été trop timide pour leur parler, par exemple (rires)!»

La coach à l’émission La Voix a partagé la scène, au fil des années, avec un nombre imposant d’autres artistes, notamment avec les albums et la tournée Marjo et ses hommes. «Pourquoi pas un petit rap avec FouKi, tiens!», lance la chanteuse âgée de 69 ans qui partagera justement la scène avec le jeune rappeur, le 23 juin prochain.

Patrick Norman

Photo Stevens LeBlanc

Patrick Norman se souvient comme si c’était hier de sa fête de la Saint-Jean la plus mémorable. «Quand Marcel Sabourin a fait le discours patriotique et j’étais sur scène avec Steve Hill à ma gauche et Michel Cusson à ma droite. Je ne pouvais pas être à une meilleure place. C’était extraordinaire», relate le chanteur de 76 ans qui s’est bien remis de sa récente intervention médicale au cœur.

Quelle est la chanson qui représente le plus le Québec à tes yeux? «J’allais dire la mienne, Quand on est en amour, mais j’ai envie de choisir Quand les hommes vivront d’amour, répond-il. C’est une pièce d’une très grande vérité. Elle véhicule un message extraordinaire.»

Quant au duo qu’il aurait souhaité créer sur scène avec un interprète mort ou vivant, l’artiste mentionne le parolier Félix Leclerc ainsi que Claude Léveillée, pour sa «profondeur musicale».

Isabelle Boulay

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Aux yeux d’Isabelle Boulay, c’est Les gens de mon pays – et non Gens du pays –, de Gilles Vigneault, qui représente le plus le Québec. La chanson L’alouette en colère, de Félix Leclerc, et Y va toujours y avoir, de Richard Desjardins, également.

Les festivités privées de la Saint-Jean les plus marquantes, pour l’artiste originaire de Matane, se sont déroulées dans sa ville natale. «J’étais adolescente et je m’étais endormie – de fatigue, pas d’avoir trop bu! – près du grand feu de joie. On avait fêté toute la nuit entre amis.»

«De manière professionnelle, c’est lorsque j’ai chanté Chasse-galerie avec Claude Dubois et Un peu plus haut un peu plus loin, une chanson immense, au parc Maisonneuve. Il y a aussi l’année de mes 40 ans, quand j’ai livré le discours patriotique de la Saint-Jean, entrecoupé de chansons.»

Pierre-Yves Lord

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

L’animateur de la fête nationale à Montréal avait 12 ans lorsqu’il a vécu sa plus mémorable soirée de la Saint-Jean à Québec, sur les plaines d’Abraham.

«C’était en 1990 avec mon ami, le journaliste Guillaume Lavallée, raconte-t-il. À ce moment, il y avait toutes ces tensions constitutionnelles avec Robert Bourassa. J’étais jeune, mais je comprenais qu’il se passait quelque chose d’important. C’était un spectacle iconique ; il y avait Michel Rivard, Paul Piché, Gilles Vigneault, Diane Dufresne et Laurence Jalbert, quand même!»

Si on lui offrait la possibilité de s’égosiller avec un artiste, mort ou vivant, il choisirait sans hésiter le regretté Boule Noire. «Il me fait vibrer! J’aimerais aussi chanter Les eaux de Mars avec Diane Tell.»

Quant à la chanson qui dépeint le plus le Québec à ses yeux, l’animateur qui est aussi DJ explique qu’elle varie selon le moment.

«Je dirais Tu ne sauras jamais des B.B. que j’ai fait jouer en tant qu’animateur au Centre Bell et qui m’a donné une idée de ce que le groupe a pu vivre. J’ai aussi un atta-chement particulier à Céline Dion avec Pour que tu m’aimes encore.»

Justin Boulet

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Si Justin Boulet pouvait chanter avec n’importe quel artiste, il va sans dire que son rêve ultime serait de le faire avec son célèbre et défunt père, Gerry Boulet. Celui à qui on doit les succès Toujours vivant et Les yeux du cœur. «Sinon, dans le spectacle de cet été, il y a aussi de beaux numéros en duo », promet celui qui a passé l’une de ses plus belles Saint-Jean en concert à Nominingue en 2019.

«On a une langue riche, il y a des chansons de plusieurs époques qui représentent bien le Québec. Je trouve que Québec Rock d’Offenbach symbolise bien le Québec rock, justement.»