Les Blue Jays impuissants devant les Rangers

Les Rangers du Texas ont effectué une poussée de trois points en deuxième manche afin de remporter une 43e victoire cette saison en dépit d’un triomphe de 4 à 2 face aux Blue Jays de Toronto, samedi après-midi, au Globe Life Field d’Arlington au Texas.

Les Torontois ont eu le dessus sur les Rangers au chapitre des coups sûrs dans la rencontre avec neuf contre huit, mais ils n’ont pas été en mesure de capitaliser davantage.

Vladimir Guerrero fils a fait sentir sa présence en lever de rideau pour les visiteurs en inscrivant le premier point du duel. Il a frappé un double qui a permis à Bo Bichette de venir croiser la plaque.

Les locaux ont par la suite donné du fil à retordre au lanceur partant des Jays, Trevor Richards. Josh Jung et Jonah Heim ont chacun étiré les bras en deuxième manche afin de donner une avance de deux points à leur formation.

Le voltigeur de l’équipe de la Ville Reine, Daulton Varsho, a par la suite réduit l’écart en quatrième manche avec son 12e coup de canon de la saison qui s’est retrouvé à 405 pieds du marbre.

Le joueur d’arrêt-court des Rangers, Corey Seager, a porté un dur coup aux hommes de John Schneider en y allant d’une claque en solo pour accentuer l’avance des siens à deux points.

Habitué au rôle de lanceur de relève, Trevor Richards, a connu une sortie plus difficile comme partant samedi après-midi. L’artilleur de 30 ans a été envoyé aux douches après trois manches complètes de travail. Il a accordé trois points en autant de coups sûrs et la défaite a atterri dans sa cour.

Toronto a quelque peu menacé en fin de match en laissant deux coureurs sur les sentiers en neuvième manche. Cependant, les Jays n’ont été en mesure de capitaliser.

Le troisième et dernier duel de cette série aura lieu dimanche au Globe Life Field d’Arlington dimanche à compter de 14 h 35.

Un plateau important dans la carrière de Shohei Ohtani

Le joueur vedette des Angels de Los Angeles, Shohei Ohtani, a inscrit son 150e circuit en carrière dans une défaite de son équipe face aux Royals de Kansas City par la marque de 10 à 9 samedi après-midi au Kauffman Stadium.

Ohtani eu besoin que de 652 matchs afin d’atteindre le cap des 150 circuits et des 75 buts volés. Le Japonais fût le quatrième joueur le plus rapide dans l’histoire des majeurs à réussir cet exploit derrière Alex Rodríguez (646 matchs), José Canseco (630 matchs) et Willie May après 598 parties.