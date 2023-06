«On savait que c’était elle»: comment Liliane Skelly a charmé Mariloup Wolfe et Sarah-Maude Beauchesne instantanément

Le coup de cœur a été instantané. Dès qu’elles ont vu la jeune Liliane Skelly entrer dans la salle d’audition, en juin 2021, la réalisatrice Mariloup Wolfe et la scénariste Sarah-Maude Beauchesne ont tout de suite su qu’elles avaient trouvé la Billie de leur adaptation cinématographique du roman pour ados Cœur de slush.

« On savait que c’était elle », lance Sarah-Maude Beauchesne, l’autrice du roman qui a aussi signé le scénario du film.

La jeune héroïne de son livre, Billie, une adolescente de 16 ans qui vit son premier amour, est en quelque sorte son alter ego.

« Je me suis immédiatement reconnue en Liliane parce qu’elle a une authenticité qui est indéniable et que je suis attirée vers ces gens qui sont vrais et capables d’être vulnérables facilement. Liliane et moi, on se ressemble beaucoup dans la mesure où on est deux grands spaghettis, douces et pleines d’aplomb. Il y a vraiment quelque chose qui s’est passé quand on l’a vue entrer dans la salle. »

En entrevue au Journal, Liliane Skelly dit avoir aussi senti qu’elle avait fait bonne impression lors de sa première rencontre avec Mariloup Wolfe et Sarah-Maude Beauchesne, il y a deux ans. La jeune actrice avait alors 16 ans (l’âge du personnage) et encore peu d’expérience à l’écran.

« J’ai tellement trouvé Mariloup et Sarah-Maude très accueillantes pendant l’audition, confie-t-elle.

« Je suis sortie de la pièce en me disant que ça avait l’air d’un projet le fun avec du monde le fun. Mais il y a eu une pause dans la préproduction et je n’ai plus entendu parler du film pendant des mois. »

Emballée par le projet, Liliane Skelly a profité des mois suivants pour se plonger dans l’univers de Sarah-Maude Beauchesne, sans même se douter que Mariloup Wolfe l’avait gardée en tête de sa liste de candidates au terme de cette première ronde d’auditions. « Entre-temps, j’ai lu les romans de Sarah-Maude, j’ai regardé sa websérie Fourchette, relate l’actrice originaire de Saint-Sauveur, dans les Laurentides. Puis, en juin 2022, ils m’ont rappelé pour passer une autre audition. C’était les mêmes scènes, alors je les ai retravaillées. Le fait d’avoir lu le roman m’a beaucoup aidée. Je savais un peu plus comment Billie se sentait. »

Sous son aile

Même si elle a déjà joué dans District 31 et L’effet secondaire, Liliane Skelly avait peu d’expérience devant la caméra au moment d’amorcer le tournage de Cœur de slush. Heureuse de pouvoir travailler avec ce « talent brut », Mariloup Wolfe a rapidement pris la jeune actrice sous son aile.

« J’avais juste à lui donner de la confiance et à bien l’encadrer, explique la réalisatrice. Ce que j’aime avec Liliane, c’est qu’elle ne surjoue jamais. Elle a un jeu fin et délicat. Elle est douce, et ça, la caméra aime ça. Après, c’était à moi d’aller chercher les petits détails qu’elle ne savait même pas que j’allais chercher. »

« Mariloup était super bonne pour me diriger et elle était aussi ouverte à mes suggestions, indique pour sa part Liliane Skelly. Camille [Felton], qui joue ma grande sœur dans le film, a aussi été comme une grande sœur sur le plateau de tournage en s’occupant bien de moi. »

Cœur de slush prend l’affiche cette fin de semaine, quelques jours avant le début des vacances scolaires. Liliane Skelly estime que le film de Mariloup Wolfe a tous les atouts pour rejoindre le public de son âge, qui se déplace rarement au cinéma pour voir des œuvres québécoises.

« Je pense que les jeunes vont se reconnaître dans les personnages parce que c’est un film qui montre le beau, mais aussi le laid, observe-t-elle.

« C’est une histoire d’amour imparfaite qui est racontée de façon réaliste. Je trouve que tout ce que vit le personnage de Billie est authentique. On peut vraiment voir comment elle se sent à l’intérieur d’elle. Et c’est le fun parce que grâce au succès du livre, il y a déjà une bonne base de fans qui ont hâte d’aller voir le film. Je sens qu’il y a un bon buzz autour du film. »

Cœur de slush, à l’affiche depuis hier dans les cinémas de la province.