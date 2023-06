L’inventeur et son nom

Sachant que l’écriture en braille est née de Louis Braille, que le juriste Eugène Poubelle a inventé quelque chose pour améliorer l’hygiène dans Paris en 1884, j’imagine que vous vous devinez bien quel instrument de musique Adolf Sax a été le premier à développer, à expérimenter.

Ce sont des anthroponymes. Quossé ça ? Des noms devenus communs ayant pour origine un nom propre, habituellement celui de l’inventeur, du créateur.

Boeing pour l’avion, Diésel pour le moteur, Bombardier pour la motoneige ou l’avion, et ai-je besoin d’aller plus loin pour Mikhaïl Kalachnikov ?

Maintenant, je vous pose la question. Qu’a inventé William Frisbie dans les années 1800 ? Probablement une sorte de tarte, mais pas plus. Non, ce n’est pas lui qui a mis au point le frisbee. Enfin. Oui peut-être, mais sans le savoir parce qu’on a utilisé son nom. William Frisbie avait une usine à Bridgeport dans le Connecticut et il faisait de très bonnes tartes. Il avait une trentaine d’employés qui, lors de leur pause, avaient découvert que les assiettes à tarte de William pouvaient devenir un magnifique jouet de lancement.

ALEXANDRE LE BOUTON

On ne sait trop comment, cet objet connu mondialement et qui est maintenant usiné en Chine a d’abord fait le tour des États-Unis, devenant même très populaire sur les plages de la Californie. Où est le réel brevet d’invention du frisbee qui a adopté deux « e » au lieu du « ie » ? C’est flou.

Dans plusieurs registres, on dit que le frisbee, en ce 17 juin, célèbre aujourd’hui ses 66 ans, ayant été déclaré inventé en 1957. Je n’en crois rien. Il a été « lancé » bien avant. En passant, le record est de 1109 pieds (338 mètres). Personne n’a jamais propulsé un frisbee plus loin que ça.

Fascinant, les inventeurs, non ? Ne cherchez plus. Vous savez maintenant aussi que c’est Alexandre Massé, un Français, qui a inventé le fameux bouton à quatre trous. C’était en 1872.

DÉGUÉDINE

Entendu au club de golf : « Mon problème au golf, c’est la balle... »

On devrait installer un casino à Québec. Stratégie nouvelle pour ramener le hockey à Québec.

Suggestion de slogan touristique pour l’été à Montréal : « Visitez la ville qui vaut le détour... »

Le circuit Gilles-Villeneuve est une des rares routes de Montréal sans cône orange.

Enfin l’été. Qui n’a pas hâte aux terrasses pour prendre une bière au soleil sous un parasol...

On peut-tu se désabonner de Donald Trump ?

Valérie Plante annonce que le déneigement est maintenant terminé.

Une lurette peut-elle être laide ?

Pourquoi a-t-on jamais vu un astrologue qui gagne à la loterie ?

Volé la semaine dernière, un GPS revient tout seul à la maison.

Marc Tanguay, chef intérimaire du Parti libéral du Québec, tient bien le gouvernail, mais on a l’impression que le bateau n’est pas dans l’eau.

COMME ÇA

Pourquoi le numéro de téléphone pour les femmes victimes de violence est-il si compliqué ? Essayez de vous souvenir de ça quand vous êtes violentée : 1-800-363-9010.

Pourquoi pas 9119. Pas de niaisage !