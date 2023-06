Le chanteur country Matt Lang: «J'aime le rhum et faire la fête avec mes chums»

Sa tournée More lui a valu une plaque soulignant ses 25 000 billets vendus. Un simple d’Or lui a été offert pour les 40 000 exemplaires de son extrait Getcha. Matt Lang pourrait s’asseoir sur ses succès. Il n’en est rien: l’artiste lance un nouvel album de reprises de chansons country connues... et un rhum épicé aux effluves québécois.

Matt Lang l’avoue: il a eu envie de se faire plaisir en enregistrant son disque de reprises de chansons country Moonlight Sessions.

«Ce sont des tounes que j’écoutais quand j’étais plus jeune. C’est un retour dans le temps et un beau trip de gars que je me suis offert. Cet album a été très le fun à faire avec le band, dans notre studio de Montréal», explique l’artiste qui est le père d’une fille d’un mois et d’un petit garçon de 18 mois.

Un cadeau de reprises

Un son plus vintage, un trip entre sept musiciens, un cadeau qu’il s’est offert, une façon de sortir de sa zone de confort: l’auteur-compositeur-interprète ne manque pas de mots pour décrire la création de Moonlight Sessions. Parmi ses complices se trouvent Étienne Joly (guitariste et directeur musical) et Hugo Perreault qui ont agi, avec le chanteur, à titre de réalisateurs de l’album.

«Ce sont des succès de la scène country oui, mais aussi des chansons qui ne sont pas tout le temps jouées par les bands de cover. Certaines tounes très connues se retrouvent en medley comme My Pocket’s Got a Hole in It, de Hank Williams, jumelée avec Born to Boogie. C’est unique», poursuit celui qui travaille déjà à sa prochaine offre de compositions originales.

Son seul caprice ? Que Sunday Drive, du chanteur de country américain Brett Eldredge, soit l’un des huit titres choisis. Une pièce importante, proposée en version acoustique par le papa du petit Théo qui lui chante chaque soir avant d’aller dormir.

L’artiste de 32 ans se dit fier du résultat final de cet opus à la fois vintage et moderne, nous faisant passer des années 1940 à 2000. Particulièrement des variantes d’Unbelievable («j’utilise une voix basse qui est ma force, ce que je ne fais pas assez souvent») et de Honky Tonk Man fusionnées à Boot Scootin’n Boogie.

Culture country

Ces Moonlight Sessions viennent avec la sortie du rhum Moonlight, pensé et conçu par Matt Lang, la distillerie Alpha Tango et ses comparses chez Harricana Aventure, en Abitibi.

«J’aime le rhum, l’alcool, et faire le party avec mes chums. Il n’y a pas beaucoup de rhums québécois on dirait, alors j’ai eu envie d’en proposer un très doux, épicé, au goût de banane flambée, de sirop d’érable avec un soupçon de vanille. Tout ça va bien avec la culture country: les fêtes, les amis, les road trips et le bon rhum», explique l’artiste originaire de Maniwaki.

Le sirop d’érable renvoie d’ailleurs à sa «couleur québécoise» au même titre que son accent facilement identifiable lorsqu’il s’exprime en anglais.

En plus de lancer un disque de reprises et un alcool fort – et d’avoir accueilli deux poupons dans sa famille –, Matt Lang a trouvé le temps de se préparer pour sa tournée qui vient tout juste de débuter. Celle-ci le fera monter sur les scènes de nombreux festivals cet été. Il promet de livrer des pièces de Moonlight Sessions et des chansons originales, dont certaines nouveautés tirées de l’album à venir.

«Je vis de ma musique depuis 12 ans. Je faisais ça pour le plaisir, j’en rêvais, mais je ne m’imaginais pas y arriver. Ça fait du bien de voir que les gens sont là. On est partis sans attente avec ce projet Matt Lang. C’est surprenant et un peu irréel. J’essaie de m’arrêter de plus en plus pour y penser et profiter de ces beaux moments qui passent.»

▸ L’album Moonlight Sessions se trouve sur les plateformes numériques. Le rhum Moonlight est en vente sur le site de la SAQ et sera en succursale dès le 23 juin.

▸ Matt Lang sera au Festivoix de Trois-Rivières le 9 juillet, au Festival des Montgolfières de Gatineau le 31 août et au Festival Western de Saint-Tite le 8 septembre.