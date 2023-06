Météo au Québec: du temps frais et de la pluie pour samedi

Bien que le temps s’annonce beau pour la fête des Pères dimanche, le Québec devra affronter une journée de pluie et de smog pour son premier jour du week-end.

La dépression provenant des États-Unis viendra frapper la grande région de Montréal, avec près de 10mm de pluie et une température qui tournera autour des 18 degrés, selon les prévisions d'Environnement Canada.

L’Estrie sera particulièrement touchée par les précipitations, surtout pour Sherbrooke qui recevra plus de 20 mm de pluie et des risques d’orages. La ville de Trois-Rivières recevra le même sort.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Bas-Saint-Laurent seront autant couverts de nuages gris, mais avec moins de risques d’averses que leurs régions voisines.

L’Abitibi-Témiscamingue verra toutefois le soleil sortir avec une température qui frôle les 25 degrés. La Gaspésie, Sept-Îles et le reste de la Côte-Nord ne recevront pas de précipitations non plus, mais une bruine intermittente et un temps plus frais sont à prévoir.

En ce qui concerne l’Outaouais, on y annonce une température plus chaude que la majorité des régions québécoises avec 23 degrés. De la pluie reste tout de même au menu.

Environnement Canada rappelle que la qualité de l'air pourrait être particulièrement affectée dans les secteurs de Gatineau, de l'Abitibi et du Mont-Laurier, dû aux feux de forêt.