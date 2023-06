MODE : les vedettes choisissent les motifs floraux pour les Tony Awards 2023

C’est à croire que les personnalités de la scène avaient eu vent que la nature serait à l’honneur pour l’arrivée des convives à la 76e cérémonie des Tony Awards récompensant les réalisations des productions de Broadway au cours de la saison 2022-2023.

Devant une toile reprenant une forêt tropicale sur laquelle on avait inscrit Tony Awards et flanquée de deux murs végétaux, les stars ont pris la pose, vêtues de nombreuses robes à motifs floraux dans une variété de styles.

Le noir semble aussi s’imposer comme une couleur estivale à un tel point qu’elle est la couleur de prédilection pour les robes de soirée. Lupita Nyong’o, reconnue pour son style singulier, a une fois de plus surpris en optant pour un smoking s’ouvrant sur un pectoral argent moulé à son buste.

Survol des looks à retenir.

Lea Michele

Photo AFP

La coupe de cette robe à fleurs rouges, signée Emilia Wickstead, était sublime sur Lea Michele.

Kara Young

Photo AFP

Kara Young a elle aussi opté pour un motif floral, mais le sien était sombre. Dolce Gabbana a imaginé une robe de bal taillée dans une guipure noire.

Annaleigh Ashford

Photo AFP

La griffe Oscar de la Renta a revisité la robe à pois, lui conférant des allures de ciel étoilé pour Annaleigh Ashford, grâce à des paillettes de différentes dimensions.

Lupita Nyong’o

Photo AFP

Yves Saint Laurent fut le premier à présenter une robe décorée d’un pectoral moulé sur le buste de la mannequin Verushka pour la collection haute couture 1969, puis Issey Miyake fit de même dans les années 1980 pour Grace Jones, suivi de Thierry Mugler, Tom Ford, Loewe, Schiaparelli ou encore Gabriela Hearst. C’est au tour de Misha Japanwala d’y aller de son interprétation pour Lupita Nyong’o, cette fois en version smoking.

Julianne Hough

Photo AFP

Comme le montre si bien Julianne Hough, vêtue d’une robe florale Carolina Herrera, les robes licou (emmanchure américaine) sont une excellente coupe pour les femmes aux épaules menues, car elles créent une illusion de carrure.

Micaela Diamond

Photo AFP

Les bandes de taffetas noires qui découpent cette création Carolina Herrera viennent en quelque sorte dynamiser le délicat motif floral pastel et la carnation laiteuse de Micaela Diamond.

Jodie Comer

Photo AFP

La maison Thom Browne est reconnue pour ses looks reprenant les codes de l’uniforme scolaire. Pour Jodie Comer, ils ont conçu une robe droite d’une grande simplicité rehaussée de pointillés de jais, un clin d’œil au faux filage des complets. Sa coiffure et ses boucles d’oreilles dépareillées Ana Khouri viennent casser la symétrie de la silhouette.

Stephanie Hsu

Photo AFP

Stephanie Hsu a craqué pour le classicisme de cette robe bustier du designer Markarian.

Lorna Courtney

Photo AFP

L’énorme boucle au dos est la touche d’extravagance de cette création de brocard Markarian. Lorna Courtney a choisi d’accessoiriser le tout de bijoux de Fred Leighton et de Kwiat rappelant les teintes de la robe.

Justin Cooley

Photo AFP

Justin Cooley a lui aussi emboîté le pas sur les imprimés floraux en optant pour un costume redingote Grayscale, dont les fleurs bleues ont été dessinées sur un tissu blanc aux subtils motifs de pétales. La fraîcheur de son look s’est poursuivie jusqu’à son choix de chemise foulard et ses mocassins en velours vert.

Look de la semaine : Jessica Chastain

Photo AFP

Jessica Chastain était éblouissante, glissée dans une robe Gucci. Alors que l’esthétisme de la maison tend vers le maximalisme et l’excès, l’actrice a su choisir un modèle à la coupe classique, dont la juxtaposition de nuances d’orangé et l’insertion de paillettes illuminent le tout, au même titre que le pendentif qui se dépose dans le décolleté, était relativement sobre. L’ajout de la cape de chiffon lui conférait un look de déesse.