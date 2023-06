Découvrez comment la musique hip-hop est né à New York il y a 50 ans (plus exactement le 11 août 1973 !)

L’année 2023 marque le 50e anniversaire de la naissance de la musique hip-hop. Tout au long de l’année, New York célèbre ce style de musique dans la ville avec des événements qui plairont tant aux adeptes qu’aux curieux. Bibliothèques, tours guidés, spectacles, musées, le hip-hop est à l’honneur à toutes les sauces !

On attribue étonnamment une date précise à la naissance de ce mouvement culturel, soit le 11 août 1973. Alors que le disco triomphe un peu partout, dans le sud du Bronx une adolescente, Cindy Campbell, organise une soirée. Son jeune frère de 16 ans, DJ Kool Herc, est aux platines.

Ils écoutent de tout : du funk principalement, du soul, du rock, du reggae et de la musique jamaïcaine. Plutôt que de faire passer les vinyles normalement, DJ Kool Herc isolera les percussions et jouera avec les tempos en mettant l’accent sur des parties rythmiques qu’il va faire tourner et répéter pour inciter les gens à danser. Il vient alors d’inventer le breakbeat, la base de la musique hip-hop.

Expositions et visites guidées

Depuis vingt ans, une compagnie se consacre exclusivement à la visite des quartiers de la Grosse Pomme en mode hip-hop. Fortement populaire cette année, Hush propose quatre différents tours guidés qui permettent de comprendre les racines du mouvement, de découvrir des endroits clés et d’admirer plusieurs œuvres de street art. On peut réaliser ces tours guidés à pied ou encore en autobus à travers le Bronx, Brooklyn et Harlem.

Photo fournie par Hush

Les plus passionnés qui veulent pousser la note regret-teront peut-être certaines expositions qui ont eu lieu au printemps, mais pourront se rattraper avec [R]Evolution of Hip Hop (1986-1990).

L’exposition se concentre sur l’âge d’or du hip-hop en mettant l’accent sur la musique, mais aussi la connectivité avec la mode, la culture pop, les tendances du graphisme entourant le visuel.

C’est un voyage interactif qui met de l’avant artefacts et multimédia.

Le rap faisant partie du hip-hop, on oublie souvent que c’est l’acronyme de « Rythm and Poetry », il n’est pas non plus étonnant que des bibliothèques publiques célèbrent elles aussi le 50e anniversaire de ce mouvement. Ainsi, la New York Public Library, deuxième plus grande bibliothèque publique des États-Unis, et celle de Queens proposent chaque jour ou presque différentes activités, conférences, expositions en lien avec le hip-hop.

Repères

▸ Universal Hip Hop Museum

Illustration fournie par Universal Hip Hop Museum

Un musée exclusivement consacré au hip-hop verra le jour en 2024 tout juste au sud du Yankee Stadium dans South Bronx. Il rendra hommage à la riche culture et à l’histoire du quartier en tant que berceau du hip-hop.

uhhm.org

▸ [R]Evolution of Hip Hop (1986-1990)

Photo fournie par New York City Tourism

L’exposition a lieu au Bronx Terminal Market. Du mardi au samedi 12 h à 19 h et le dimanche de 13 h à 18 h 30. 20 $.

bronxterminalmarket.com/hip-hop-museum

▸ Juneteenth Celebration of Hip-Hop

Cette année, en l’honneur du Juneteenth, qui marque l’émancipation des esclaves depuis le 19 juin 1865, le spectacle mettra de l’avant des vedettes hip-hop telles que DJ Premier (Gang Starr), Grandmaster Flash et DJ Kid Capri. À Central Park, le 19 juin.

centralpark.com

▸ Hip Hop 50 Live

Un gigantesque concert sera donné au Yankee Stadium le 11 août. Billets à partir de 50 $. La programmation sera annoncée prochainement.

hiphop50.com

Tours guidés en autobus ou à pied à partir de 50 $. Tous les jours.

Pour la programmation des activités dans les bibliothèques :