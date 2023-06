On cherche un 4 1⁄2 pas un plan d’action!

Le 1er juillet arrive bientôt et plusieurs locataires seraient encore à la recherche d’un logement.

On ne parle pas de difficulté à dénicher un super loft avec vue imprenable sur le fleuve.

On parle de parcours du combattant pour trouver un logement décent dont on peut acquitter le loyer sans se priver sur l’essentiel.

Nos élus se gargarisent de promesses et de vœux pieux.

En campagne électorale, la CAQ promettait plus de 11 000 logements sociaux et abordables. Je sens qu’on n’est pas près d’y emménager.

Plans d’action, projets, paroles...

Selon la ministre de l’Habitation, madame Duranceau, voici la recette pour réussir à créer davantage de logements.

Il vous faut :

Des outils financiers.

Un environnement favorable pour les constructeurs d’immeubles locatifs.

Un tissage de partenariats.

Bien joli, mais ça ne loge pas grand monde...

Patience, le gouvernement a un plan d’action, qui nous sera dévoilé cet automne...

Voilà de quoi rassurer ceux qui risquent de se retrouver à la rue pour la fête du Canada.

Une crise qui s’explique

Par une forte croissance démographique, une pénurie de logements vacants, la hausse des taux d’intérêt et des retards en construction, attribuables à la pandémie.

Une situation qui n’affecte pas seulement les grands centres, mais bien tout le Québec.

Ça touche les familles à revenu modeste, les aînés qui vivent de leurs pensions, les étudiants, les gens seuls...

Comment parvenir à investir dans l’immobilier comme le conseille sagement la ministre Duranceau ?

Il fut un temps...

Où on se trouvait un appartement illico presto dans les petites annonces du Journal.

On ne s’entassait pas à cinq étudiants dans un 4 1⁄2. Les Québécois étaient les champions du déménagement. Pas d’agences de location, pas de surenchère. Et on signait un bail sans devoir pratiquement fournir un échantillon de notre ADN.

Mais je vous parle d’un temps que les moins de 35 ans ne peuvent pas connaître...