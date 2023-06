Où commencer pour apprendre la voile

Avant tout, familiarisez-vous avec le vocabulaire propre à la voile, car des expressions et termes comme travers, largue, portant ou border une voile feront vite partie de votre routine.

Découvrez les rudiments de la voile auprès de quelqu’un qui s’y connaît (ami expérimenté ou école reconnue). À ce sujet, le site voile.qc.ca répertorie une cinquantaine d’écoles et clubs (dont une vingtaine autour de Montréal).

Pour sa part, l’école de navigation de la Société de sauvetage propose 13 cours, comme Lecture des cartes marines, Navigation sur le Saint-Laurent, Météo marine, navigation de plaisance et Entretien, trucs et astuces. L’organisme donne aussi un atelier sur la préparation hivernale d’un voilier.

Quant au site Lavoilepourlesnuls.com, en plus de présenter les types de bateaux et leurs caractéristiques, il énumère les sortes de nœuds et les étapes pour les réaliser. Il dresse aussi la liste des vents et les types de réglages des voiles.

On y apprend également le hissage des voiles, les virages, l’arrêt rapide du bateau, etc. Sans oublier la compréhension des cartes et l’interprétation des phénomènes météorologiques susceptibles d’influencer un plan d’eau.

Bien choisir le moment

La plupart des experts suggèrent d’effectuer vos premières sorties au printemps, puisque les plans d’eau sont alors moins achalandés. Les vents, eux, sont assez légers pour procurer des conditions optimales et sécuritaires.

À ce sujet, l’échelle Beaufort sera votre alliée, car elle donne une idée de la force du vent. Ainsi, une très légère brise de 1 à 3 nœuds (2 à 6 km/h) est insuffisante pour avancer à la voile. Une brise de 4 à 6 nœuds (7 à 11 km/h), en revanche, procure assez de vent pour envisager de naviguer. Toutefois, plus le vent est faible, plus les réglages du bateau devront être précis. Enfin, une brise de 7 à 10 nœuds (13 à 19 km/h) représente l’idéal.

Pensez sécurité avant tout

Optez pour un petit bateau comportant moins de câbles et, idéalement, avec une seule voile. Il sera plus facile à faire bouger et il permettra même de pratiquer des manœuvres de chavirage. En effet, il est préférable de chavirer par exprès dans un environnement contrôlé plutôt que de devoir réagir une première fois en panique.

Cela dit, le contrôle des voiles et la compréhension des conditions du vent vous permettront de savourer vos escapades. Règle générale, les voiles doivent rester planes quand le vent est très léger ou très fort. On les déploie lorsqu’il devient modéré.

Côté sécurité, apprenez à toujours savoir où est le tangon afin d’éviter les coups sur la tête (ou de vous faire jeter en mer). Cette poutre mobile horizontale se trouve à la hauteur du pont et perpendiculaire à la coque. Des gens sont parfois blessés parce qu’ils ignorent quand le tangon s’apprête à pivoter.

Où aller près de Montréal?

Selon un sondage réalisé il y a quelques années par le magazine spécialisé Québec Yachting, un plaisancier sur deux nomme le Saint-Laurent comme lieu de prédilection. Dans la région de Montréal, le secteur des îles de Boucherville est prisé, tout comme le canal Lachine, le lac Saint-Louis, l’extrémité ouest de l’île de Montréal (Sainte-Anne-de-Bellevue), la rivière Richelieu et le lac des Deux Montagnes.