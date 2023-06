Père monoparental, il trouve le moyen de profiter des vacances malgré l'inflation

Simon Bourbonnais a troqué l’hôtel pour la tente et il court les rabais pour profiter des vacances avec sa fille malgré l’inflation.

Comme 54% des Québécois qui vont prendre des vacances cet été, selon un sondage CAA-Québec, le père monoparental estime que l’inflation aura un impact sur ses plans. Mais il est déterminé à ne pas la laisser gâcher la fête avec sa petite de 6 ans, avec qui il fait beaucoup de camping.

«Avant, c’était l’hôtel, mais je me retrouve seul et le prix des hôtels a augmenté. Les restaurants, ça a augmenté aussi. Alors on choisit des restos moins chers et on se fait plus de pique-niques, et on va jouer dans les parcs», raconte l’enseignant de Gatineau.

Loin de se laisser démonter, il utilise sa débrouillardise et sa créativité pour compenser les hausses de prix. Il déniche des rabais sur les sites comme Tuango, Groupon et Ma Boutique Radio pour profiter d’activités diverses, comme le zoo ou les glissades d’eau, et il achète longtemps d’avance pour profiter de prix réduits, parfois de 50 à 75%.

«C’est pas une question d’être cheap, mais de mettre son argent à la bonne place. Pourquoi je me priverais de faire trois activités pour le prix de deux en utilisant des sites comme ça?», demande celui qui profite aussi d’une carte de points offrant des rabais sur l’essence.

Simon Bourbonnais

Depuis 2019, le tarif moyen des nuitées à l’hôtel a augmenté de 35$ au Québec, soit 10$ de plus que la moyenne canadienne, selon les données STR. Dans le secteur de Mont-Tremblant, la hausse est de 144$ la nuit.

Budget vite dépensé

Dans le contexte inflationniste, il faut peu de temps pour dépenser le budget moyen des vacanciers, évalué à 1043$ par CAA-Québec.

Un séjour d’une nuitée à l’Hôtel Bromont, incluant une visite au Zoo de Granby pour une famille avec deux parents et deux enfants, va coûter 389$ avec les taxes au début août. On y ajoute un souper dans un restaurant de type Saint-Hubert, la facture monte de près de 100$ avec taxes et pourboire, sans faire de folie, et un déjeuner en restauration rapide autour de 30$: la facture de l’escapade s’élève déjà à 519$.

Il est possible de la réduire considérablement si on va au camping, alors que le forfait nuitée et zoo va coûter 210$. Cette formule permet aussi d’éviter la facture des restaurants.

Après, si on veut aller en croisière aux baleines à Tadoussac, au prix régulier, notre petite famille va devoir débourser 437$, taxes incluses, avec deux enfants âgés de 5 à 12 ans. On ajoute un camping, entre 45$ et 59$, pour une tente avec service d’eau, et on frôle les 500$ pour la sortie, sans compter l’essence.

À plusieurs endroits, comme au Village Vacances Valcartier, un séjour de deux nuitées au minimum est exigé au plus fort de la saison. Semaine du 9 juillet, on y paiera la nuit de 239$ à 259$, en fonction des jours de la semaine, en plus des taxes et de 25$ de frais de séjour. Pour notre famille de quatre, il faudra débourser 230$, taxes incluses, pour les billets d’une seule journée au parc aquatique.

Parmi les Québécois qui prendront des vacances cet été, selon le sondage du CAA-Québec, 28% diminueront le nombre d’activités ou de divertissements et le tiers privilégiera des activités gratuites ou à petit prix.