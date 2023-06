Philippe Touzel intéressé par les émissions jeunesse avec de vrais acteurs

Né au début des années 1990, Philippe Touzel a été happé par la télé jeunesse d’ici, plus particulièrement par les émissions où l’animation ne faisait pas foi de tout, les nombreuses chansons thèmes accrocheuses et un certain Canal Famille...

Philippe, quelles sont les émissions jeunesse qui t’ont marqué ?

J’ai regardé tellement de télé quand j’étais jeune ! J’étais un passionné de télé jeunesse. Dans les années 1990, je regardais beaucoup la télé québécoise : Les Zigotos, Robin et Stella, Fripe et Pouille, Cornemuse, Macaroni tout garni... J’étais dans une époque où les personnages étaient bien développés et ça m’a bien influencé dans mon univers créatif.

Photo tirée de IMDB

Et tu as eu droit au Canal Famille...

Oui, au merveilleux Canal Famille, avec l’arbre. Eh que j’ai été déçu quand ça s’est fini ! Quand la programmation arrêtait le soir, à 19 h ou 20 h, mon fun c’était d’écouter quand même Canal Famille parce qu’il y avait le générique qui disait ce qui allait jouer durant la semaine. Il y avait aussi tout le temps les chansons thèmes des émissions... Je pouvais passer des heures à danser devant ça.

Justement, que représentait la musique des années 1990 à la télé pour toi ?

J’avais des CD de mix de chansons thèmes d’émissions jeunesse. Je les connais encore par cœur. C’est resté dans mon cerveau. C’est sûr que ça m’a influencé en tant qu’artiste. Il y avait Les mystérieuses cités d’or, Calimero et Les aventures de Teddy Ruxpin, ma chanson préférée.

Avais-tu besoin du contact avec de vraies personnes à l’écran ?

Je réalise que ce qui m’allumait le plus, c’était les émissions avec un univers comme ça. Dans Enfanforme, Joël Legendre et Élyse Marquis te parlaient. Je faisais les exercices, je faisais partie de ce trip. Les intrépides, c’étaient des jeunes dans lesquels je me voyais.

Aimais-tu reproduire ce que tu voyais à la télé ?

Oui, j’étais vraiment cet enfant-là. Je pouvais passer des heures à jouer aux enfants perdus, avec ma voisine. Je ne sais pas d’où ça venait, mais on partait à l’aventure, on traversait la clôture de ma maison à la sienne, on se faisait des cabanes avec des couvertures et des matelas dans le sous-sol. C’était notre petite hutte d’enfants perdus. Il y avait des épreuves à vivre... Je pense que c’était influencé par Les intrépides. C’étaient des scénarios sans bon sens. Je faisais de grosses mises en scène [...] C’est la base du théâtre. Je faisais du théâtre à 6 ans.

Photo tirée de IMDB

Y a-t-il un personnage que tu aurais aimé jouer pour les enfants ?

J’aurais voulu être Robin [de Robin et Stella] dans la vraie vie. Quand j’ai su que c’était une femme [France Chevrette, NDLR] qui le jouait, ç’a été un choc, mais je trouve ça cool que ça marchait autant et qu’on n’en faisait pas un cas. Il n’y a personne qui trouvait ça bizarre, je n’entendais pas de commentaires. J’ai toujours vu Robin comme il était.

Photo fournie par Télé-Québec

Philippe Touzel vit « un trip de gang » avec la troupe de la comédie musicale Hair, une célébration de la vie mise en scène par Serge Denoncourt. Le spectacle sera présenté au Théâtre St-Denis à Montréal jusqu’au 23 juillet et à compter du 12 décembre à la Salle Albert-Rousseau de Québec. Pour les billets : hahaha.com.

Installé en France depuis 2019, Philippe Touzel a des projets en développement en sol européen, mais veut toujours revenir au Québec.