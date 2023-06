Planètes non-alignées

Malheureusement, les planètes ne sont pas alignées pour Patrick Roy et le Canadien. Dommage. Les belles qualités de gagnant et de formateur avec des jeunes du dernier coach des Remparts auraient peut-être bien servi Montréal en reconstruction, mais ce n’est pas suffisant pour déloger un Martin St-Louis qui a déjà sa cote d’amour chez les joueurs et auprès des partisans.

Il est bien évident que le Canadien est un rêve pour Roy mais il lui faudra attendre.

Toutefois, que faire avant que l’occasion soit belle ? Aller diriger les Sénateurs ? Prendre une pause hiver en Floride et jouer au golf tous les jours avec le nouveau retraité Mario Tremblay au Quail Ridge où ils sont membres tous les deux ? Ou tout simplement oublier ça et se mettre en mode retraite les deux pieds sur le pouf.

PASSER SI PRÈS

Et si, finalement, Patrick Roy passe à côté du banc de Montréal et que Montréal n’a que frôlé la gouverne de Patrick, ce sera dommage.

On ne saura jamais si le mélange aurait été bon, explosif et payant. Comme l’écrivait Marc de Foy cette semaine, Patrick Roy a une qualité, et toute une : il gagne.

Au Colorado, dès sa première saison comme entraîneur il a remporté le Jack Adams et depuis son passage dans la grande ligue il y a déjà sept ans, les entraîneurs ne craignent plus de retirer leur gardien à trois, quatre ou même cinq minutes de la fin d’un match pour aller chercher un but ultime. Il a eu de l’influence auprès de ses pairs dès le départ.

Patrick coache et aussi il enseigne. Il connaît la game sous toutes ses coutures. Une qualité qu’ils n’ont pas tous.

Dans cette belle semaine de compétitions pour la Coupe Memorial, il y avait une équipe qui, dans toutes ses phases et unités spéciales, se comportait comme une formation de la NHL. C’était celle sous la férule de vous savez qui, et cet homme est libre, mais pas pour Montréal.

De l’enclave

Raymond Bolduc, ancien grand complice de Gilles Courteau dans la LHJMQ, ne s’est pas gêné pour tirer la pipe à l’ex-commissaire. Bolduc et Michel Bergeron ont fait rire la centaine de convives à cette soirée spéciale pour célébrer la retraite de Gilles, la semaine dernière à Sherbrooke.

Photos d’archives, Didier Debusschère

Saviez-vous qu’il y a plus de 60 000 adeptes du quad au Québec, qui roulent sur 2000 kilomètres de pistes ?

On a tous hâte de voir à quel rang sera repêché l’excellent défenseur Olivier Bonk des Knights de London. Le défenseur de 18 ans est le fils de Radek qui a joué 2 ans à Montréal et 10 ans avec les Sénateurs. Olivier est né à Ottawa, d’ailleurs.

Les feux de forêt ne sont pas allés plus près que 150 kilomètres de la pourvoirie Réal Massé. On a été aux aguets pendant quelques jours mais, finalement, aucune réservation n'a été annulée et tout marche à plein comme d'habitude. Réal est heureux comme un roi.

Un peintre de scènes de hockey exceptionnel est Robert Roy de Sainte-Perpétue. À la soirée pour le Centre Normand Léveillé, le philanthrope Roger Dubois a acheté une de ses toiles où jouaient ensemble sur une rivière Guy Lafleur, Patrick Roy, Patrice Bergeron, Raymond Bourque et... Normand Léveillé. Touchant.

Animatrice matinale à Rythme FM à Chicoutimi, la triple championne olympique Marianne St-Gelais représentait Desjardins au tournoi de la Fondation pour l'hôpital Pierre-Boucher. Une ambassadrice de qualité.

Photo d'archives, Agence QMI

Tout comme la triple olympienne et médaillée d’argent Valérie Maltais , spécialiste du patinage courte-piste, qui, elle, représentait la RBC. À 33 ans, elle se prépare déjà pour les prochains Jeux de 2026 en Italie.

Aussi présent à cet omnium, Gilbert Delorme qui, à 60 ans, entre au gymnase cinq fois semaine toujours avec le même enthousiasme. Une machine.

L'animation de la soirée a été réalisée par Jean-François Baril, un maître, et on a remis un chèque net de 116 000 $ à la Fondation.

Photo fournie par Tzara Maud