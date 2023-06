Plusieurs terrasses à découvrir à Montréal

S’il y a bien quelque chose qui distingue notre façon de nous amuser lorsque le beau temps se décide à sortir, c’est bien d’aller se relaxer sur une terrasse entre amis ou en amoureux. Par chance, Montréal et ses environs nous gâtent avec plus de terrasses qu’il n’en faut. Nous avons fait le tri pour vous et nous allons vous montrer les meilleures et celles qui valent le détour!

L’Incontournable Perché

Impossible de faire un top des terrasses sans commencer par la terrasse du Perché. Sur le toit de l’Hôtel William Gray se trouve l’une des plus belles terrasses de la ville, avec sa vue à couper le souffle. Il y a différents types de tables pour vous permettre de prendre l’un de leurs cocktails rafraîchissants avec des bouchées d’inspiration méditerranéenne. Attention, la terrasse ferme à 23 h.

153, rue Saint-Amable

perchemtl.com

Le pratique Bivouac

Pour profiter d’une vue imprenable de la Place des Arts, la terrasse du Bivouac est la destination pour se réchauffer l’esprit avant de voguer vers d’autres destinations. Les créations de cocktails maison vous mettront l’eau à la bouche, particulièrement avec le Roméo Pêche. Il y a un menu service garanti en une heure si vous arrivez entre 17 h et 19 h 30. Une attention particulière qui permet de mieux gérer son horaire.

1255, rue Jeanne-Mance

restaurantbivouac.com

L’authentique Vieux-Port Steakhouse

Son ambiance intime est envoûtante, son emplacement de choix est magique. La terrasse du Vieux-Port Steakhouse permet de profiter de l’architecture emblématique de Montréal. Que ce soit pour le dîner, le souper ou l’apéro, la terrasse est accessible directement sur la rue Saint-Gabriel. Fruits de mer, salades et steak sont au menu dans une carte qui respecte les traditions de la fine cuisine.

39, rue Saint-Paul Est

vieuxportsteakhouse.com/menus/terrasse/terrasse-a-la-carte

L’inspirante Taverne Atlantic

Pour les amateurs de pizza, la terrasse de la Taverne Atlantic dans le Mile-Ex promet de régaler les fins palais et les bons buveurs. La Pizza Champi est iconique, la salade César est à se rouler par terre, et si vous êtes chanceux, il restera de la slush que vous pouvez (ou non) alcooliser. La vue sur le Mile-Ex offre les meilleurs couchers de soleil, et il est possible de profiter de la terrasse malgré les surprenantes pluies d’été.

6512, avenue du Parc

taverneatlantic.com

Le coloré Bar Cicchetti

Sa terrasse colorée fait fureur sur Instagram, sa carte des vins fait le plaisir des connaisseurs, et ses bouchées à partager (ou pas) sont délicieuses. Le Bar Cicchetti permet de faire la fête jusqu’à une heure du matin. Son coin reculé permet de profiter d’une certaine tranquillité.

6703, avenue du Parc

bar-cicchetti.business.site

Le très cool bar Mamie

Si vous avez la « chance » de pouvoir avoir une table sur la terrasse du bar Mamie dans la Petite-Italie, c’est un coup de bol, ou encore que vous avez l’horaire pour arriver tôt. Les planches à partager, directement ou presque sur la rue Beaubien, donnent un je ne sais quoi à l’endroit.

328, rue Beaubien Est

barmamie.com

L’original Lundi au Soleil

Dans Villeray, la terrasse du Lundi au Soleil permet de prendre un verre sur la rue Jarry avec son menu créatif, sa terrasse à hauteur de sol et ses bouteilles de vin choisies avec soin. Vous y croiserez même des célébrités locales!

801 rue Jarry Est

lundisausoleil.com