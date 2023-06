Pourquoi certaines expériences nous émeuvent

Les expériences qui nous émeuvent nous rappellent qui nous sommes, nos connexions affectives et le sens de la vie.

Être ému ou touché par des expériences significatives (images, évènements, histoires, musique) correspond souvent à un mélange d’émotions positives (joie, affection, sympathie) et négatives (nostalgie, tristesse, manque).

Une réaction d’amour

On est plus souvent ému lors d’évènements importants associés à l’attachement comme tomber en amour, les naissances, les mariages, les décès, les séparations et les retrouvailles. En plus, les images associées à l’attachement nous touchent plus que d’autres. Les bébés, les chatons et les petits de plusieurs espèces adorables et délicats. Les photos de notre passé, la musique de notre jeunesse et les retrouvailles nous émeuvent particulièrement à cause de l’attachement qu’elles nous font revivre.

Être ému est souvent une réaction d’amour miniature. Un mélange d’affection et de manque ou nostalgie. Une poussée d’ocytocine dans notre cerveau émotionnel. Cette réaction peut nous faire pleurer de joie, de tristesse ou de sympathie. Elle nous donne un sentiment de vivre une expérience importante, car l’attachement est une de nos premières émotions qui nous définit par notre connexion à l’autre et nous rappelle notre vulnérabilité et notre dépendance.

Certaines histoires nous émeuvent à cause de l’empathie ou de la sympathie qu’elles génèrent. C’est le cas des histoires qui dépeignent de la souffrance, de la grande générosité, du courage ou de la persévérance malgré de grands obstacles. La sympathie nous rapproche des autres, c’est donc un sentiment lié à l’amour.

Faire partie du grandiose

Les scènes de nature (mer, montagnes, forêt, ciel étoilé) nous émeuvent particulièrement quand elles comportent de la majesté ou de l’immensité. On peut aussi être ému par les grands ouvrages (édifices, monuments) ou les grands spectacles. Dans ces situations, on est ému parce qu’on est impressionné ou émerveillé et qu’on a le sentiment de faire partie d’une réalité grandiose, ce qui évoque de l’euphorie et de l’affection.

L’émerveillement stimule notre ocytocine et nos endorphines cérébrales. On se sent moins envahis par nos préoccupations et plus sensibles. On ressent de l’affection et de la nostalgie comme avec les chatons ou les photos de jeunesse. En plus, l’échelle immense perturbe nos repères spatiaux, elle nous rappelle notre vulnérabilité et notre lien avec la nature.

Parfois être ému dépasse la combinaison d’affection, de joie et de tristesse. Plusieurs personnes se sentent « transportées » quand elles sont émues par des scènes, des œuvres ou des histoires touchantes.

La beauté (fleurs, visages, paysages, œuvres d’art) peut nous émouvoir en évoquant à la fois de l’affection et de la fascination. On s’émeut pour des œuvres d’art qui évoquent la tendresse ou la souffrance, mais aussi pour celles qui nous fascinent ou nous perturbent en changeant notre perception ou en stimulant notre imaginaire. Comme le grandiose, le sublime nous incite à s’abandonner et s’immerger dans l’expérience.

La musique a une influence directe sur nos systèmes émotionnels et lui permet de nous émouvoir en évoquant un mélange variable d’affection, de joie et de tristesse. En plus, certaines personnes sont transportées par des mélodies au point de vivre des états altérés de conscience (une mini-transe), une attention très absorbée, un temps ralenti et des sensations de flotter ou d’être déconnecté de son corps (une dissociation). La culture, l’art et la musique permettent donc de s’émouvoir et par cela de reprendre contact avec nos émotions fondamentales (amour, plaisir, émerveillement), mais aussi d’augmenter notre sensibilité, notre sympathie et notre capacité d’apprécier chaque moment.