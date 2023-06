Pourquoi les changements climatiques brimeront de plus en plus nos libertés

Une des choses qui m’énervent dans le discours prônant l’inaction environnementale, c’est qu’on ne mentionne pas comment les changements climatiques brimeront de plus en plus nos libertés.

Atteinte à la liberté de respirer

Premièrement, c’est fou comme on vit dans le court terme, le nez dans notre nombril.

Il faut que l’air devienne irrespirable pour qu’on lève la tête afin de voir d’où vient la fumée.

J’étais à New York cette semaine avec mon mari. (Avis à mes détracteurs : nous y sommes allés en auto électrique, puis en train. Pas en avion.)

Nous sommes arrivés dans cette ville de 8,5 millions d’habitants après le pic de smog. La population était encore sous le choc.

Des amis qui travaillent au cœur de Manhattan me racontaient comment, à travers la fenêtre de leurs bureaux, un nuage de pollution orange avait englouti la ville le matin du 7 juin.

Ils se croyaient dans un film. Des alertes demandaient à la population de porter un masque N95. Toutes les activités extérieures étaient annulées : récréation, sports, pique-niques, etc.

Et pour cause !

Danger

Présentes dans le smog, les particules fines pénètrent les poumons pour s’acheminer dans le sang. De nouvelles études démontrent qu’elles sont plus dommageables qu’on ne le croyait.

À court terme, elles provoquent des crises cardio-vasculaires et respiratoires causant la mort de personnes sensibles.

Une exposition à long terme, même à petites doses, fait augmenter les risques de cancers. Elle aurait aussi un impact sur le diabète, les naissances prématurées et certains troubles cognitifs et de santé mentale.

C’est sans parler du désagrément d’avoir les yeux et le nez qui piquent, le souffle court et pour certaines personnes des maux de tête et de cœur.

Atteinte à la liberté de mouvement

Deuxièmement, c’est fou comme des feux de forêt, des inondations et des tempêtes peuvent affecter notre liberté de mouvement, voire l’accès à nos possessions.

Parlez-en aux 18 600 Canadiens qui ont été chassés de leur foyer à cause des feux de forêt depuis le début de l’été.

Parlez-en aux gens de Baie-Saint-Paul et d’autres régions qui ne pourront pas retourner dans leurs maisons et qui n’arrivent pas à se reloger.

Parlez-en à toutes les populations affectées par une mauvaise qualité de l’air les obligeant à rester à l’intérieur, les fenêtres fermées.

Réfugiés climatiques

Si la tendance se maintient, plus de 2 milliards d’êtres humains devront quitter leurs territoires, car les extrêmes climatiques les rendront inhabitables.

L’accès à l’eau potable et à la nourriture deviendra de plus en plus difficile.

Sommes-nous prêts à ce que cela devienne notre nouvelle réalité ?

Néo-climatosceptiques

Il est temps de comprendre que si on tient vraiment à nos libertés, il faudra choisir individuellement et collectivement de réduire radicalement notre empreinte écologique.

Arrêtons d’écouter les néo-climatosceptiques. Ces gens qui nourrissent notre manque d’ambition et surtout d’action en prétendant qu’on n’a pas besoin d’en faire plus parce que d’autres sont pires que nous.

Cessons de semer le doute. Chaque fraction de degré compte.