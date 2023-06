Poutine perd et ment

Impossible pour le moment de savoir exactement ce qui se passe sur les champs de bataille en Ukraine. Les Ukrainiens avancent-ils comme ils le prétendent ou bien Vladimir Poutine est-il en train d’anéantir l’armée ukrainienne ?

Étant donné les prédispositions de Poutine pour le mensonge, il est probable que l’armée russe recule. En plus, plusieurs Russes proches du sommet ont expliqué que Poutine était entouré de courtisans qui redoutaient de le contredire. Le sort des armes n’est jamais certain. Mais diverses indications laissent penser que les Ukrainiens sont en position de force. Par exemple, Joe Biden se dit prêt à faciliter l’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN. Pendant ce temps, les Iraniens, pourtant alliés aux Russes, sont en train de négocier une nouvelle entente avec les Américains.

Pourquoi Poutine donne-t-il l’impression de mentir ?

Poutine a fait des annonces plutôt étonnantes ces derniers jours. Par exemple, il a prétendu que l’armée russe avait déjà détruit le tiers du matériel de guerre étranger envoyé par les alliés des Ukrainiens. Réaliser un tel exploit en quelques jours de combats paraît improbable. Par ailleurs, Poutine a attaqué Volodymyr Zelenski en le traitant de « honte pour le peuple juif » et en ajoutant que plusieurs de ses amis juifs pensaient la même chose. Il faut croire que ceux qui se retrouvent devant Poutine ont intérêt à penser comme lui. S’abaisser à ce genre d’attaques personnelles est toujours un aveu de faiblesse.

Pourquoi les États-Unis négocient-ils avec l’Iran ?

Les États-Unis et l’Iran sont en pourparlers depuis plusieurs semaines. Les États-Unis voudraient obtenir le retour de prisonniers américains que détient le régime iranien et ils chercheraient à obtenir des garanties sur le programme nucléaire iranien. En contrepartie, Téhéran voudrait que Washington dégèle les avoirs iraniens à l’étranger. Mais les Iraniens fournissent à la Russie des drones de combat. Ces drones font certainement partie des discussions entre Américains et Iraniens. Or, si l’Ukraine était proche de tomber, les Iraniens attendraient pour discuter avec les États-Unis parce qu’une telle défaite affaiblirait ces derniers. Au contraire, une victoire des Ukrainiens placerait les États-Unis en position de force. En cas de victoire ukrainienne appréhendée, mieux vaut pour Téhéran discuter maintenant.

Comment interpréter la volonté des États-Unis d’intégrer rapidement l’Ukraine dans l’OTAN ?

L’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN constituait un des motifs de guerre de la Russie. Cette entrée était peu probable avant la guerre en Ukraine, parce que plusieurs pays membres de l’OTAN s’y opposaient, notamment la France et l’Allemagne, précisément pour ne pas inciter la Russie à attaquer l’Ukraine. Si l’Ukraine est victorieuse, son entrée dans l’OTAN deviendra pratiquement inévitable. Mais pourquoi les membres de l’OTAN discuteraient-ils en public de cette entrée dès maintenant, sinon parce qu’ils sont persuadés que l’Ukraine va gagner la guerre ? Si sa victoire semblait incertaine, de telles discussions galvaniseraient les troupes russes et feraient monter inutilement les enchères lors des discussions de paix d’après-guerre.

Quand saura-t-on qui est vraiment en train de gagner sur le terrain ?

Les premières lignes de défenses russes sont très difficiles à pénétrer. Les Ukrainiens avaient averti que les progrès seraient lents au début. Si les progrès demeurent lents dans les prochaines semaines, le sort de la guerre pourrait tourner à l’avantage des Russes.

Pourquoi un enlisement serait-il à l’avantage des Russes ?

Parce que Poutine pourrait compter sur une certaine lassitude des États-Unis et de leurs alliés et parce que Donald Trump pourrait reprendre le pouvoir.