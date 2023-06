Qui d’autre que Verstappen? Le pilote néerlandais s’élancera premier, dimanche, au Grand Prix du Canada

Beau temps, mauvais temps, il n’y a rien à faire pour déranger Max Verstappen.

Après une journée difficile la veille, le pilote néerlandais a remis les pendules à l’heure, samedi, en s’octroyant la position de tête au Grand Prix du Canada de Formule 1.

Si personne n’est surpris de voir le double champion du monde signer sa cinquième position de tête de la saison (et la 25e de sa carrière) à bord de sa Red Bull, en revanche la deuxième place obtenue par Nico Hülkenberg (Haas) n’était certes pas attendue.

Quant à Fernando Alonso, l’un des favoris de la foule, il s’élancera de la troisième place au volant de son Aston Martin. Encore une fois, il fait bien mal paraître son coéquipier Lance Stroll, qui a dû se contenter du 13e rang.

Le pilote québécois a gaffé dès son premier tour de la deuxième ronde des qualifications (Q2) et il ne s’en est jamais remis. Son tête-à-queue aurait pu tourner à la catastrophe dans une portion très étroite du circuit Gilles-Villeneuve, mais, heureusement pour lui, sa monoplace n’a pas touché au mur de protection.

Au quatrième rang, Lewis Hamilton formera une deuxième ligne particulièrement explosive avec Alonso. Le Britannique a soif de victoires, lui qui n’a pas gagné depuis 2021.

George Russell, coéquipier de Hamilton chez Mercedes, et Esteban Ocon (Alpine) partageront la troisième rangée lorsque les feux vont s’éteindre dimanche après-midi.

Des changements fructueux

La séance de qualifications, complètement folle, s’est déroulée sous des conditions changeantes incitant les pilotes à changer de pneus à maintes occasions.

«Nous n’étions pas totalement satisfaits du comportement de notre voiture vendredi, mais l’équipe a procédé à des changements fructueux», a dit Verstappen, qui vise une deuxième victoire de suite à Montréal.

«Il fallait adopter les bons pneus au bon moment, notamment en deuxième ronde où notre décision rapide d’utiliser des pneus lisses [sans rainures] a porté fruit», a-t-il poursuivi.

Si la pluie avait cessé pendant la ronde initiale, elle a repris de plus belle à la fin de l’étape finale.

Joël Lemay / Agence QMI

L’espoir d’un podium

«Cette deuxième place est une surprise autant pour vous que pour moi, s’est exclamé Hülkenberg en conférence de presse. C’était étrange comme séance de qualifications, mais au bout du compte, je suis très heureux du dénouement.»

Le pilote allemand est toutefois conscient qu’il pourrait perdre sa position privilégiée très tôt après le départ. D’autant plus que les probabilités de précipitations sont peu élevées pour la journée de dimanche.

Hülkenberg détient le record peu enviable du plus grand nombre de départs (188) sans être parvenu à accéder au podium.

Alonso, lui, a tout tenté pour déloger le pilote de l’écurie Haas en fin de séance, mais la pluie très forte a mis fin à ses espoirs.

«Je suis néanmoins satisfait de mon résultat, a dit Alonso. Je souhaite évidemment améliorer mon sort dimanche, quoique de rivaliser avec Max [Verstappen] n'est pas une tâche facile.

Alonso s’était élancé de la deuxième position à Montréal l’an dernier, mais il avait croisé le fil d’arrivée en neuvième place, décevante.

Frustration pour Leclerc et Pérez

De cette séance de qualifications inédite, on retiendra aussi que deux grosses pointures en Charles Leclerc (Ferrari) et Sergio Pérez (Red Bull) ont échoué à leur tentative d’accéder à la dernière ronde, qui regroupe les dix pilotes les plus rapides. Ils occuperont les 11e et 12e positions sur la grille de départ, respectivement.

D’une part, le Monégasque subit le même sort qu’à Barcelone il y a deux semaines; d’autre part, le Mexicain, lui, connaît un sérieux passage à vide face à un coéquipier intraitable chez Red Bull.

Parlant de Verstappen, une victoire à Montréal dimanche lui permettrait de rejoindre la légende Ayrton Senna, qui occupe le cinquième rang de tous les temps avec 41 gains. Et pour Red Bull, le prochain succès sera le 100e de son brillant parcours en Formule 1.