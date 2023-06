Régates de Valleyfield : bien plus que des courses

Du 7 au 16 juillet, en prime à des compétitions nautiques internationales à couper le souffle, les Régates de Valleyfield vous proposent des spectacles quotidiens, de 20 h 30 jusqu’en fin de soirée.

Dès le vendredi 7 juillet, vous pourrez découvrir sans frais les plus grands talents de la scène locale et entendre la populaire Brigitte Boisjoli. Autre spectacle gratuit : le 8 juillet, place à La grande veillée du 2 Pierrots, suivie du légendaire groupe Boogie Wonder Band.

De l’action sur l’eau et sur scène

Le jeudi 13 juillet, le country sera à l’honneur avec Britanny Kennel et l’incontournable Roch Voisine. Puis, le lendemain, après les premières courses, tenues de 12 h à 16 h, le hip-hop occupera toute la place avec des prestations de La Bronze et Fouki.

Le samedi 15 juillet, à l’issue des courses de l’après-midi, les amateurs de folk et de cajun taperont du pied au son des groupes Mentana et Salebarbes. Ils jouiront aussi d’un grandiose feu d’artifice à 22 h. Enfin, le dimanche, de 10 h à 16 h, les pilotes seront sous les projecteurs avec des courses finales excitantes et pleines de suspense.

Formules adaptées

Parmi les forfaits offerts, le Passeport Régates — à seulement 100 $ — vous donnera accès aux trois jours de courses et aux cinq soirées-spectacles. Pour à peine 10 $ supplémentaires, le Passeport Régates et Puits vous procure les mêmes accès et à une fascinante visite des puits. Quant au Passeport Canadian Tire, à 175 $, il comporte tous ces privilèges, mais vous assurera de plus d’un confortable siège réservé en tout temps.

https://regatesvalleyfield.com/billetterie/