Trois questions à se poser avant de demander ses prestations du RRQ

Demander à recevoir ses prestations du Régime de rentes du Québec est une importante décision qu’il ne faut pas prendre à la légère. Ces trois questions vous aideront à faire le meilleur choix pour vous.

Réclamer vos rentes de RRQ entraînera des répercussions majeures sur vos revenus de retraite.

D’où l’importance de bien peser le pour et le contre et de les demander au meilleur moment en fonction de votre situation. Kevin Quach, fiscaliste et vice-président, Gestion de patrimoine TD, a dénombré trois questions essentielles à vous poser.

1. Quel est votre état de santé ?

Aujourd’hui, avec la hausse de l’espérance de vie, il y a fort à parier que la plupart d’entre nous demeureront à la retraite très longtemps.

« Selon les projections de l’Institut québécois de planification financière, on considère qu’à l’âge de 70 ans, les hommes ont 25 % de chance de vivre jusqu’à 94 ans et les femmes jusqu’à 96 ans. En ce qui concerne l’espérance de vie à la naissance, elle est de 84,9 ans pour ces dernières et de 81,1 ans pour les hommes », indique Kevin Quach.

Il faut donc estimer vos sources de revenus pour vous assurer que vous aurez suffisamment de ressources financières jusqu’à la fin de vos jours.

Bonne nouvelle : les prestations de retraite versées par le gouvernement (Pension de la Sécurité de vieillesse et Régime de rentes du Québec) sont indexées et garanties jusqu’au décès.

« Il faut savoir que ces pensions sont bonifiées si on les reporte. Par conséquent, si vous êtes en bonne santé et que vous êtes encore en mesure de travailler, ou que vous avez suffisamment d’épargne, cela pourrait être une bonne option de retarder le RRQ au-delà de 65 ans », indique le fiscaliste.

En revanche, si votre santé est fragile et que vous n’avez pas d’économies, dans ce cas, n’hésitez pas à la réclamer plus tôt. Lorsque l’on n’a pas cotisé au RRQ très longtemps et que notre espérance de vie est réduite, il est aussi plus avantageux de réclamer ses rentes plus tôt.

2. Quel est votre niveau d’épargne ?

Si vos moyens financiers sont réduits parce que votre épargne retraite ne vous procure pas beaucoup de revenus, dans ce cas, reporter les rentes RRQ est une option à laquelle il vaut la peine de réfléchir. « Si vous touchez déjà la Pension de la Sécurité de vieillesse, vous pourriez être admissible au Supplément de revenu garanti (SRG) à certaines conditions. Mais le RRQ est inclus dans les revenus servant à évaluer l’admissibilité au SRG. Par conséquent, faites bien vos calculs pour savoir ce qui est le plus avantageux pour vous : recevoir la PSV et le SRG ou la PSV et le RRQ », conseille Kevin Quach.

Inversement, si vous détenez suffisamment d’épargne retraite, vous pourriez retarder la PSV et le RRQ pendant quelques années afin de profiter ensuite de rentes bonifiées jusqu’à la fin de vos jours.

Sur le site de Retraite Québec, vous trouverez un simulateur qui vous permettra d’effectuer certains calculs (rrq.gouv.qc.ca/fr/services/services_en_ligne/planification/Pages/simulation.aspx).

Pour les cas plus complexes, n’hésitez pas à consulter un professionnel de la planification.

3. Quel sera l’impact sur ma facture fiscale ?

Au Canada et au Québec, le système fiscal est progressif. Cela signifie que plus on gagne de revenus, et plus on est imposé. Puisque le RRQ s’ajoutera à vos revenus imposables, il faut bien réfléchir à l’impact que cela aura sur votre taux marginal d’imposition et donc sur les impôts à payer.

Pour réduire vos revenus à la retraite et donc diminuer votre fardeau fiscal, vous pourriez envisager de fractionner la rente de RRQ avec votre conjoint. Il est possible de fractionner jusqu’à 50 % des revenus de pension admissibles.

Autre stratégie possible : contribuer au REER du conjoint avant d’effectuer la demande de RRQ.

Conseils