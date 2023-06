Un mode de vacances unique vous y attend

Cet été, le Témiscamingue vous fera oublier le quotidien et vous permettra de jouir des plus beaux paysages et lacs du Québec. Ses nombreux festivals vous amuseront et vous divertiront à coup sûr. Vous y profiterez aussi de loisirs stimulants et du plein air qui fait sa réputation. Sans oublier la joie que ressentiront vos papilles autour de bonnes tables et de succulents mets et produits.

Des vacances au Témiscamingue, c’est un voyage en soi et c’est un véritable road trip vers une destination de rêve que vous atteindrez la même journée qu’à votre départ du domicile. Que ce soit en passant par le Québec ou par un petit crochet en Ontario, le trajet vous saisira par sa grande beauté. Quel bonheur de rouler sur des routes impeccables, à travers des forêts aussi denses!

Écouter le silence

Sur place, vous noterez tout de suite le calme et la qualité de vie qui caractérisent la région. C’est qu’avec ses 19 755 km2, le Témiscamingue ne compte qu’un habitant par km2. Voilà un contexte parfait pour décrocher, se détendre, se reposer et savourer chaque seconde de vos vacances bien méritées.

Ici, le stress n’existe plus et chacun prend le temps de vivre le tourisme à son rythme. Pas étonnant que les vacanciers qualifient le Témiscamingue de naturel, vaste, calme, aventureux et majestueux, mystérieux, accueillant et authentique. Pas surprenant non plus que les visiteurs reviennent pour passer du bon temps dans ce paradis qui gagne à être connu.

Vivre l’instant présent

Vous souhaitez bouger et vivre l’aventure? Vous serez à l’endroit parfait, car 95 % du territoire se compose d’eau et de forêts. Au programme : escalade, hébertisme, randonnée pédestre, interprétation de la faune et de la flore, vélo sur route et en forêt, golf, tout-terrain, équitation et une foule d’autres activités grisantes. Vous pourrez aussi profiter des 7 500 lacs et rivières pour pratiquer ou découvrir les multiples plaisirs nautiques... loin des foules.

S’amuser, se cultiver, s’enrichir

Le Témiscamingue, c’est aussi une panoplie de musées, de maisons historiques et de parcours patrimoniaux. Sans oublier près de 25 festivals et célébrations qui s’étendent de la mi-mai à la fin de septembre : Festival des arts du Témiscamingue (9 septembre), Pow Wow de la Première Nation de Timiskaming (12 et13 août), Festival western de Guigues (8 au 13 août), Festival de la rivière Kipawa (23 au 25 juin), Music Fest (21 et22 juillet), Rodéo du camion (3 au 6 août), chacun y trouve son compte.

Plaisirs gustatifs

Côté gastronomique, une des richesses du Témiscamingue est l’abondance de produits locaux et l’importance de l’agriculture. Cela se traduit par une soixantaine d’endroits variés où vous trouverez de tout, du repas confort jusqu’aux mets les plus raffinés. Restaurants, bleuetière, fromagerie, verger, miellerie, fermes, marché public, boucherie, microbrasseries et autres établissements sont à découvrir dans une tournée d’agrotourisme qui ne vous laissera pas sur votre faim.

Comme chez vous

Enfin, sur le plan de l’hébergement, le Témiscamingue vous offre toutes sortes de formules, que vous soyez en solo, en couple, en famille ou entre amis. De l’hôtel confortable jusqu’à la chaleureuse auberge en passant par la pourvoirie, le camping, le prêt-à-camper, le chalet et le gîte touristique, l’accueil y est toujours exceptionnel et il procure pleine satisfaction à chaque visiteur. Plus de 65 lieux vous permettront de goûter à la légendaire hospitalité de la région.