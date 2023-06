Un zoo la nuit : voyage nocturne à Granby

Depuis l’automne dernier, l’expérience nocturne du Zoo de Granby s’est vue complètement revampée. « Un Zoo la nuit » a déménagé ses pénates à l’orée du secteur de l’Asie dans de tout nouveaux mini-chalets quatre saisons. Une sortie garante d’un voyage pas comme les autres !

Dès notre arrivée, ma fille et moi sommes déjà ravies ! C’est qu’il est chouette, ce paisible secteur avec ses hébergements d’inspiration asiatique. Après avoir déposé nos effets et sacs de couchage, on en profite brièvement pour aller se balader dans le zoo avant de rejoindre notre groupe.

« Super, nous sommes 22. Moins nous sommes, plus nous aurons la chance de voir des animaux », se félicite Michael Pellerin, guide-naturaliste et biologiste depuis 9 ans, qui nous rejoint en compagnie de Laure-Anne et Jérôme, naturalistes-interprètes.

Photo fournie par Marie-Eve Blanchard

D’emblée, l’enthousiasme de Michael est contagieux. « Nous allons aussi vous apporter des animaux au moment où vous vous y attendrez le moins... à part peut-être dans vos chalets », lance à la blague notre guide biologiste tout en donnant ses instructions pour le bon déroulement de la soirée.

On rencontrera ensuite Slotch, un intrigant scinque à la langue bleue, avant d’aller faire l’arrêt en Afrique subsaharien question d’admirer les hippopotames de près.

« Vous êtes chanceux, parce que normalement en journée, les hippopotames, bien souvent ils dorment », précise Michael tandis qu’à travers une immense baie vitrée, on admire Polita, Cumba et Kiboko nageant dans 360 000 litres d’eau et qu’on s’étonne de l’agilité aquatique de ces mammifères de plus de 3000 livres. « C’est l’un des avantages de cette expérience, observer des comportements qu’on ne voit pas dans la journée », souligne notre guide.

rencontres magiques et surprises

On dégustera ensuite un repas d’inspiration asiatique avant de caresser un tatou à trois bandes. Wow ! Quelle étrange bête !

La suite se poursuivra en Asie, en Amérique du Sud et en Océanie, ponctuée de ces rencontres avec les « invités » surprises. La noirceur s’étant installée, c’est magique d’entendre le feulement des tigres de l’amour au loin tandis qu’on se rend observer les petits pandas.

Photo fournie par Zoo de Granby

Tout autant que regarder de près Elsa, un superbe léopard des neiges, qui se manifeste bien peu le jour, ou les kangourous et wallabies, nettement plus actifs la nuit.

La visite se poursuivra avec de passionnantes anecdotes sur chacun des animaux que nous croiserons, avant de se terminer autour d’un feu. Le lendemain, elle reprendra tôt en matinée après un petit-déjeuner. Nous aurons aussi le privilège d’observer en arrière-scène une technicienne s’affairer à donner les soins journaliers à un mammifère pas mal impressionnant et costaud. Mais je n’en dis pas davantage... les surprises étant inhérentes à l’expérience, je ne voudrais pas gâcher votre plaisir !

REPÈRES :

Les nouveaux mini-chalets ont une capacité de 6 personnes maximum. L’un est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Parmi les nouveautés, il est désormais possible d’avoir accès au chalet dès 15 h (plutôt que 17 h) le jour de notre réservation ! Vous pouvez ainsi profiter de ce dernier et du zoo avant le début de l’activité.

Le prix de l’expérience est de 700 $ pour 4 personnes. Inclusions : hébergement, souper à l’orientale, déjeuner américain, visite guidée à la pénombre et au matin, collation autour du feu, rencontre animalière VIP en coulisse, contact privilégié avec certains animaux, surprises et un billet journalier par personne (incluant le parc aquatique) pouvant être utilisé à un autre moment.

►Infos : zoodegranby.com