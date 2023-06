Vivez un séjour en formule tout inclus toute l’année

La Petite Auberge de Jouvence se trouve au cœur du parc national du Mont-Orford. Ses activités se déroulent principalement sur le magnifique lac Stukely, entouré de montagnes et de forêts.

Pionnière pour des vacances par excellence, l’auberge offre une formule tout inclus qui comprend votre hébergement, tous vos repas avec un souper table d’hôte quatre services, les déjeuners et dîners de type buffet, les activités et le prêt de l’équipement nautique et de plein air.

De plus, avec ses 24 chambres et une salle à manger avec vue sur la rivière, préparez-vous pour un séjour de détente et de confort assuré. Enfin, des canots, kayaks, rabaskas, pédalos, voiliers et surfs à pagaie sont accessibles en libre-service pour vos stimulantes sorties sur le lac. Et l’hiver, ski de fond, raquette, randonnées, patinoire illuminée et vélo à pneus surdimensionnés sont au rendez-vous!