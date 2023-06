Emmanuel Schwartz: ses plus récents coups de cœur

Dès juillet, on pourra voir l’acteur et dramaturge Emmanuel Schwartz jouer dans le film jeunesse Jules au pays d’Asha. Mais avant ça, un petit tour au pays des livres s’impose !

Avec quel livre avez-vous envie de commencer cet entretien ?

Avec quelque chose qui m’a bouleversé : L’empreinte d’Alex Marzano-Lesnevich. Pour moi, c’est l’un des livres importants de ces dernières années. Le style raffiné – en anglais, la langue est d’une rare qualité –, mais surtout l’empathie et la profondeur de la réflexion de ce true crime autothéorique qui fait le parallèle entre le récit d’un pédophile qui a tué un enfant et celui, très personnel, qui se penche sur les abus subis par l’auteure dans son enfance, ont été une révélation. Je retiens particulièrement la phrase : « J’ai mis des années à apprendre la douceur. » Ça me parle. Il y a une grande humanité qui se dégage de cette œuvre et je la suggère à tout le monde.

Photo fournie par les Éditions Sonnatine

Dernièrement, quel roman a réussi à vous captiver des heures durant ?

Je me suis laissé prendre par la trilogie de Christian Guay-Poliquin, qui comprend Le fil des kilomètres, Le poids de la neige et Les ombres filantes. J’ai dévoré en quelques semaines les trois tomes, qui peuvent, par ailleurs, être lus dans le désordre. Ça raconte les aventures d’un homme anonyme qui tente de retrouver son père vieillissant à la suite d’une apocalypse énergétique. Ça m’a donné l’impression de lire une œuvre à la Robinson Crusoé !

Photo fournie par les Éditions La peuplade

Et à vous faire sourire ou éclater de rire ?

Les romans de Jean-Philippe Baril Guérard, que ce soit Manuel de la vie sauvage ou Haute démolition. Ils ont tous deux été adaptés en série télé, et leurs histoires m’ont souvent fait sourire ou même rire malgré leurs trames sombres. J’y reconnais des archétypes de ma génération, du monde d’aujourd’hui, de mon milieu, dessinés avec finesse et un humour cinglant.

Vous pouvez maintenant nous parler des romans qui ont été pour vous de vrais gros coups de cœur ?

En fait, je vais surtout parler de mes coups de cœur de la dernière année en commençant avec Paul B. Preciado, un grand philosophe trans surtout connu pour son livre Testo junkie : sexe, drogue et biopolitique. Moi, ce qui m’a frappé, c’est Je suis un monstre qui vous parle, qui est la retranscription intégrale du discours qu’il a donné à l’association des psychanalystes français. La pensée qu’il traduit dans cette plaquette est vraiment percutante. Il relate aussi comment la conférence s’est déroulée.

Je reste dans le mode autothéorique, cette fois avec Les argonautes de Maggie Nelson. Elle fait le récit de sa maternité au sein d’un couple queer, et elle questionne comment élever son enfant dans le monde d’aujourd’hui. Une lecture ardue, mais pas de la manière qu’on pense.

J’enchaîne avec un petit roman qui me suit depuis près de trois ans, Carnets du sous-sol de Dostoïevski. C’est une lecture assez facile dans laquelle l’auteur nous permet d’entrer dans l’esprit tourmenté de son narrateur anonyme.

Photo fournie par les Éditions Triptyque

Puisque mon métier me plonge au cœur de la parole vive mise en forme manuscrite, il serait injuste de ne pas nommer ces quelques textes qui m’ont chaviré dans la dernière année :

La pièce La Disgrâce de Nadia Girard Eddahia. C’est un bouleversant face à face entre une mère et son fils, qui tente de traverser la tempête juridique liée à sa « cancellation ».

La pièce Wollstonecraft de Sarah Berthiaume, qui est pour moi l’une des grandes autrices de ma génération. Le croisement des tons et des genres, les personnages si bien tracés et la structure dramatique à la fois libre et rigoureuse en font une des pièces de théâtre qui, je crois, marquera notre répertoire.

Photo fournie par les éditions Grasset

Est-ce qu’il y a un livre dont vous ne pourriez vous séparer ?

Je reviens toujours aux essais de David Mamet, des livres que je relis cycliquement. Vrai et faux : blasphème et bon sens à l’usage de l’acteur, mais aussi Trois usages de la lame. Ses conceptions radicales se distinguent des miennes, mais sa vision tranchée de la pratique du jeu, de la mise en scène et de l’écriture reste un point d’attache par rapport auquel je me définis en tant qu’artiste.

Photo fournie par les Éditions L'Arche

Vous êtes quand même un peu méchant dans le film Jules au pays d’Asha. Quel est votre grand méchant préféré de la littérature ?

Je trouve la question du méchant délicate. Au premier degré, il est facile de juger ces personnages pleins de failles, aux comportements éthiquement questionnables. Mais au fond, n’est-il pas toujours question d’une blessure qui n’a pas guéri ? D’un abysse incalculable par l’autre d’où provient la « méchanceté », qui n’est peut-être que survie ?

En ce sens, je me suis demandé à quoi cauchemardait le capitaine Crochet et ce qui était arrivé à Hannibal Lecter dans son enfance. Je me suis aussi demandé ce que seraient devenus Iago, Shylock, Macbeth, le Joker, le Pingouin, Cruella et Toothpick s’ils avaient eu les ressources pour soigner leurs egos déchirés.

Photo fournie par les Éditions de ta mère

Vous avez un thriller fétiche ?

Replay de Ken Grimwood, que j’ai relu au moins cinq fois depuis l’adolescence. Il met en scène un homme qui meurt à 45 ans d’une crise cardiaque et qui se réveille dans sa chambre de collège à 18 ans. Il va avoir comme ça cinq ou six vies et chaque fois, il sera incapable d’échapper à cette mort surprenante. Cette histoire de voyage dans le temps passe au peigne fin l’histoire américaine des années 70-80 et s’interroge sur les notions de succès, d’accomplissement et de réparation.