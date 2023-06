L'un des premiers influenceurs au Québec: à 37 ans, PL Cloutier veut prendre une «distance» des réseaux sociaux

Après plusieurs années à divertir son public sur le web, en passant par la télévision traditionnelle, PL Cloutier déplore aujourd’hui le rythme effréné des réseaux sociaux.

«Les formats sont rendus courts. Pour réussir à capter l’attention du monde, tu n'as pas le choix d'être exagéré [...] Je ne veux pas non plus devenir une parodie de moi-même», déplore-t-il.

Animateur, blogueur, recherchiste pour la télé, conférencier et plus récemment candidat à l’émission de téléréalité Big Brother, Pierre-Luc Cloutier a plus d’une corde à son arc. Âgé de 37 ans, il figure parmi les premiers influenceurs québécois, alors qu’il a débuté sa carrière sur YouTube en 2011.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Virage

Après avoir connu un succès monstre sur sa chaîne, qui l’a même amené en tournée jusqu’en France, PL Cloutier amorce un «virage» dans sa carrière web, alors qu’il vient de retirer toutes ses anciennes vidéos de sa chaîne YouTube. «Ce n’est plus moi, je suis plus calme qu’avant et moins dans le “je suis une vedette et les gens crient”» explique-t-il. L’influenceur souhaite maintenant offrir un contenu plus «réfléchi» à ses abonnés, dit-il.

Il admet d’ailleurs s’imposer une «distance» avec les réseaux sociaux. Il prépare d’ailleurs une conférence, portant entre autres sur le côté «malsain» des réseaux sociaux, dans laquelle il raconte notamment ce qui l’a fait récemment «débuzzer» du web.